S. Stefano Magra – 31 Marzo 2017. La Zephyr Trading parte oggi, sabato 1/4, alle quattro/quattro e mezza dal Palaconti santostefanese per giocare al Palazzetto dello Sport di Alba; dove è attesa dalla Benassi per le ore 21.

In forse tra i rossoblù l’opposto Alessandro Nitti reduce da un’influenza. Morale discreto dopo la pur sofferta vittoria sul Cirié a Santo Stefano Magra, per quanto siano più temute Albisola e Chieri, anche se magari inquieta un pochino il fatto che vincendo la Benassi Alba sarebbe pressoché salva dalla retrocessione.

<Si tratta di una squadra molto ben messa sul piano del collettivo – commenta in proposito coach Andrea Marselli – anche se sul piano individuale non saprei chi temere in particolare>.

Queste poi le altre gare in programma in quella che, nel Girone A della Serie B nazionale, è la 9.a giornata del girone di ritorno (e più in generale la 22.a): Garlasco-Canottieri, McDonald’s-Hasta, Novi-Banca S. Bernardo, Parella-Nuncassfoglia, Pvlcerealterra-Gerbaudo, Spinnaker-Sant’ Anna Tomcar.

Infine ecco la classifica odierna…Canottieri Ongina Pc punti 54, Parella Torino 49, McDonald’s Fossano Cn 44, Volley Garlasco Pv 39, Sant’ Anna Tomcar Torino, Gerbaudo Savigliano, Bre Banca San Bernardo Cn 34, Benassi Alba e Pallavolo Novi Ligure 33, Zephyr Trading Valdimagra 26, Nuncassfoglia Chieri To 22, Spinnaker Albisola Sv 21, Pvlcerealterra Cirié To 16, Hasta Asti 2.