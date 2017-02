Mister Andrea Marselli sbotta con un clamoroso: <È la partita più difficile della stagione>…ciò molto probabilmente a scanso di rilassamenti da parte di una Zephyr che, secondo una certa tesi, è un po’ macchinosa nel trovare la concentrazione in occasione degli impegni presunti facili; per cui all’erta, ora che al Palaconti arriva l’ Hasta Asti ultima in classifica di netto, attesa per domani alle ore 17.30 (arbitrano Marco Bertonelli e Marina Bucci).

Poi il tecnico arricchisce l’asserzione sostenendo che, presi ad uno ad uno, gli astigiani sono mica male a cominciare dall’opposto Demicheli: il fatto sarebbe che dopo un avvio disastroso sarebbe invece, dei piemontesi, crollato il gioco. O se vogliamo il collettivo.

Sul fronte rossoblu, con l’eccezione del centrale Edy Benevelli che non sarà in panchina a causa della nota storta, per il resto ranghi completi. Tre punti farebbero davvero comodo a una compagine valligiana che, dopo la clamorosa caduta della vicecapolista Parrella Torino al tie-break in quel di Albisola, si ritrova adesso seppur per un pelo di nuovo in zona-retrocessione.

Ironia della sorte dopo una sconfitta dignitossissima, seppur interna, contro la capoclassifica Canottieri Ongina. Si gioca per la 17.a giornata del campionato nazionale di Serie B, Girone A, 4.a del girone di ritorno.

Di seguito poi quelli che sono gli altri incontri in quella che, in Serie B nazionale maschile di pallavolo, è la 17.a giornata e 4.a di ritorno.

Bre Banca-Spinnaker, Canottieri-Sant’Anna Tomcar, Gerbaudo-Benassi, Novi-Pvlcerealterra, Parella-Garlasco, Nuncassfoglia-McDonald’s.

A seguire infine, quella che è l’odierna classifica, in cui i valligiani sono di un soffio dentro alla zona-retrocessione.

Canottieri Ongina Pc punti 39, Parella Torino punti 37, McDonald’s Fossano 33, Volley Garlasco Pv 32, Benassi Alba Cn, Pallavolo Novi Ligure, Bre Banca San Bernardo Cn 27, Sant’ Anna Tomcar Torino e Gerbaudo Savigliano 26, Spinnaker Albisola Sv e Zephyr Trading 17, Nuncassfoglia Chieri To 14, Pvlcerealterra Cirié To 12, Hasta Asti 2.