S. Stefano Magra – 25 Marzo 2017. Zephyr Trading salvo sorprese al completo, sabato 25/3 alle ore 17.30, contro la Pvlcerealterra di Cirié-To al Palaconti di Santo Stefano Magra. Si gioca per la 21.a giornata, 8.a del girone di ritorno, del campionato nazionale di Serie B (arbitri Debora Nannini e Giada Alessandra Fiori).

Morale rossoblù mica male anche perché a Fossano, nonostante il risultato, la Zephyr ha giocato benino e infatti un paio di set sono stati equilibrati; tuttavia c’è di mezzo lo spauracchio Argilagos, “jolly” cubano oggi impiegato soprattutto da banda, recentemente tornato alla pallavolo dopo tanta Serie A alle spalle.

<Non è un caso – afferma coach Andrea Marselli alla vigilia – se con lui i nostri imminenti avversari hanno appena strabattuto Chieri>.

Queste poi le altre gare in programma: Bre Banca-Parella, Canottieri-Spinnaker, Gerbaudo-Novi, Hasta-Benassi, Nuncassfoglia-Garlasco, Sant’ Anna Tomcar-McDonald’s.

Infine ecco la classifica odierna…Canottieri Ongina Pc punti 51, Parella Torino 46, McDonald’s Fossano Cn 41, Volley Garlasco Pv 37, Sant’ Anna Tomcar Torino e Bre Banca San Bernardo Cn 34, Pallavolo Novi Ligure Al 33, Benassi Alba 30, Zephyr Trading Valdimagra 24, Nuncassfoglia Chieri To e Spinnaker Albisola Sv 21, Pvlcerealterra Cirié To 15, Hasta Asti 2.