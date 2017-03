S. Stefano Magra – 18 Marzo 2017. La Zephyr Trading parte sabato 18/3, ore 16/16.30 dal Palaconti di Santo Stefano Magra, alla volta di Fossano dove (alle 21) è attesa alla Palestra comunale dal McDonald’s: terzo in classifica.

Degli avversari, indisponibile l’opposto De Matteis, coach Andrea Marselli teme la banda Vittone e il palleggiatore Mattera il quale ha giocato tanti anni in Serie A. Arbitrano Alessandro Martinelli e Samuele Strippoli.

Unico incerto fra i rossoblù il secondo palleggiatore Mirko Podestà colto da un po’ di febbre; in generale morale valligiano buono…dopo l’importante vittoria sulla Spinnaker Albisola.

A seguire poi gli altri incontri in quella che, anche nel Girone A, in Serie B è la 7.a giornata del girone di ritorno e 20.a in generale.

Benassi-Canottieri, Garlasco-Bre Banca, Hasta-Sant’Anna Tomcar, Parella-Gerbaudo, Pvlcerealterra-Nuncassfoglia, Spinnaker-Novi.

Infine di seguito la classifica odierna.

Canottieri Ongina Pc punti 48, Parella Torino 46, McDonald’s Fossano Cn 38, Volley Garlasco Pv 37, Sant’a Anna Tomcar Torino, Pallavolo Novi Ligure Al, Bre Banca San Bernardo Cn 31, Benassi Alba 30, Sant’ Anna Tomcar, Gerbaudo Savigliano Cn 28, Zephyr Trading Valdimagra 24, Nuncassfoglia Chieri To 21, Spinnaker Albisola Sv 20, Pvlcerealterra Cirié To 12, Hasta Asti 2.