S. Stefano – 17/10/17. Lo stile che il Valdimagra Volley mira a darsi sempre più s’è sposato con l’eleganza della linea di produzione della Mulattieri Creations, sponsor della sezione femminile del gruppo pallavolistico valligiano, che in concomitanza dell’avvio del campionato dell’ Under 16 rossoblù (categoria in cui la Mulattieri è peraltro campione regionale ligure in carica e come tale ha preso parte alle finali nazionali qualche mese fa) ha invitato quest’ultima a un simpatico ritrovo presso la propria sede di Arcola per festeggiare i 35 anni dell’azienda. Improvvisata, dopo le foto d’occasione e prima del buffet, persino una partitella fra squadra e personale aziendale in giardino; a cementare ulteriormente il “feelling” fra Creations e Valdimagra.

L’evento sembra aver peraltro portato fortuna all’ “U16” santostefanese, che ha avviato il proprio campionato vincendo per 3 set a 2 contro le coetanee del Lunezia, al Palabologna sarzanese.

A proposito di seguito il “tabellino” del match: nel quale la denominazione della squadra porta anche il nome di quel Canaletto appena entrato nel Valdimagra Group…

LUNEZIA BLU – CANALETTO MULATTIERI VALDIMAGRA 2-3

Set: 17-25 / 25-17 / 18 – 25 / 25-20 / 12-15.

VPL LUNEZIA BLU: Gisfredi (K), Bordigoni, Podestà, Carnevale, Mariotti, Miranda, Danese, Albertini, Paoletti, Pugliese, Santoni; Soriani e Fontana liberi. All. Caselli.

CANALETTO MULATTIERI CREATIONS VALDIMAGRA: Briata, Bocchetti, Babboni, Pelliccia, Grillo, Matteucci (K), Vitale, Podestà, Stiaffini, Jouhari, Gianardi; Spolita e Uccello liberi. All. Martinelli.

Nella foto un momento della “partitella”