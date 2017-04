S. Stefano M. – 7 APR. Fuori in semifinale l’ Under 18, in attesa che proceda l’ “U16”, la Mulattieri Creations Valdimagra Santo Stefano tenta di rifarsi con l’Under 14, domenica prossima 9/4 (ore 9.30) al Paladue di Brugnato nella semifinale contro il Don Bosco Spezia: chi vince va alle finali regionali femminili di categoria e nel frattempo, nel pomeriggio alle 17.30, si gioca il titolo provinciale con la vincente dell’altra “semi”.

Le rossoblù, agli ordini di coach Elia Botti, si presentano all’appuntamento imbattute; questo il parco-giocatori…

Palleggiatori – Jouhari Shakira e Podestà Nicole.

Opposti – Alice Carlini e Adele Di Nunzio.

Schiacciatori – Sofia Briata, Elena Casotti, Giulia Stiaffini e Ginevra Vollonnino.

Centrali – Linda Andaini, Cristina Matteucci, Alicia Spolita.

Da parte sua l’ Under 16 valligiana è attesa sabato prossimo 15 Aprile, vigilia di Pasqua, dalla semifinale col Rapallo; in caso di vittoria qualificazione alle finali regionali e alla “finalissima” del pomeriggio, contro la vincente e pure qualificata dell’altra “semi” Lunezia Volley-Cpo Fosdinovo, per il titolo provinciale i meglio del Comitato del Levante ligure.

Nella foto, il Palaconti di S. Stefano Magra, sede del gruppo Valdimagra Volley Project