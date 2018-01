Sarzana – 6/01/2018. Lunezia Volley in linea di massima al completo sabato 6/1, ore 18.30 contro l’ Idea Bologna al Palabologna sarzanese, con l’eccezione ovviamente di capitan Denisa Marku che come noto ha il ginocchio gonfio da prima di Natale: molto probabile l’operazione ai crociati a metà Gennaio, campionato che per lei appare compromesso, non è da escludere che il Volley Lunezia torni sul mercato; nel frattempo, prevedibile quello Tomaino-Gorgoglione come tandem di schiacciatori titolari, con la Bernardini però pronta e la possibilità di riportare al suo vecchio ruolo la Fiorino (nel qual caso da secondo libero fungerebbe la Salvetti).

Arbitrano Andrea Natalini e Valerio Degl’ Innocenti. Il campionato di Serie B2 femminile nazionale, Girone E, riprende con l’ 11.a giornata. In classifica le bolognesi sono un punto dietro alle “lunensi”, le quali pertanto sono chiamate a vincere, peraltro un successo potrebbe significare l’uscita dalla zona-retrocessione…

Per la cronaca i festeggiamenti non hanno impedito alacre lavoro anche durante le stesse feste.

Nella foto, un’immagine confortante di capitan Denisa Marku durante la festa di Natale al Palabologna, in basso sorride pure la veterana Alessandra Tomaino vicino al figlio