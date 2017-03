Pallavolo, Normac sconfitta dalla Tomolpack Marudo

GENOVA 13 MAR. Scesa in campo con lo “starting six” formato da Francesca Montinaro (palleggio), Silvia Truffa (opposto), Francesca Mangiapane e Giulia Bilamour (martelli), Sara Scurzoni e Vittoria Farina (centrali), Silvia Bulla (libero), la NORMAC AVB ha affrontato sabato 11 marzo in trasferta la formazione del Tomolpack Marudo.

Malgrado la buona partenza la NORMAC AVB non riesce poi ad arginare gli attacchi delle avversarie che scese in campo determinate ad ottenere il massimo risultato – vista la loro difficile situazione in classifica – hanno giocato al meglio delle loro possibilità senza cedimenti.

Durante l’incontro il coach Mario Barigione ha effettuato varie sostituzioni facendo entrare anche Alessandra Turci, Camilla Iandolo ed Elisa Botto.

La squadra genovese rimane comunque nelle zone alte della classifica e le situazione rimane invariata con molte formazioni divise da pochissimi punti.

Risultato finale: TOMOLPACK MARUDO – NORMAC AVB 3 – 0

(25/19 – 25/21 – 25/19)

Ufficio Stampa NORMAC AVB

