Pallavolo, Normac ko a Caselle nella prima del 2018

La ripresa del campionato, dopo la pausa natalizia, ha riservato alla NORMAC AVB un rientro non proprio positivo.

Sul difficile campo del Caselle Volley Torino la formazione guidata da Mario Barigione ha incontrato infatti qualche problema di troppo in fase di battuta e di ricezione.

Scesa in campo con Silvia Bruzzone (palleggio), Silvia Truffa (opposto), Giulia Bilamour e Chiara Pesce (martelli), Sara Scurzoni e Cecilia Parodi (centrali), Silvia Bulla (libero), la NORMAC AVB ha giocato quattro set praticamente in fotocopia. Andata in vantaggio all’inizio, la squadra subiva il ritorno delle piemontesi – che allungavano – e non riusciva più a rimontare – tranne che nella prima frazione – cedendo quindi la vittoria alle avversarie.





Nel corso dell’incontro il coach Barigione provava diverse soluzioni tecniche; entravano Camilla Origlia a sostituire Pesce, Elisa Botto su Bulla, Sveva Tonello e Giada Esposito per cercare maggiore incisività in battuta.

Sabato 13 gennaio, nuova trasferta piemontese contro la Finimpianti Rivarolo Torino; sarà l’occasione per riscattare questa sconfitta e riprendere un cammino fin qui positivo.

Risultato finale: CASELLE VOLLEY TORINO – NORMAC AVB GENOVA 3 – 1

(24/26 – 25/18 – 25/22 – 25/23)