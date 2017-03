S. Stefano – 30 Marzo 2017. Battuta per un cartellino rosso che assegna il 24-26 e il tie-break al Cpo Fosdinovo, nel turno d’andata della semifinale semi-regionale Under 18 al Palaconti, la Mulattieri Creations S. Stefano si consola con quel primo posto nel proprio girone di qualificazione alle semifinali semi-regionali Under 16.

Ivi, Mulattieri e Lunezia Volley avevano agilmente battuto il Tigullio appunto in tale reggruppamento e poi se la sono vista fra di loro. Al Palaconti santostefanese il Lunezia parte bene e si aggiudica il primo set per 21-25 grazie soprattutto agli attacchi della Lupi e all’efficacia nel servizio. Dopo questo inziale e lieve smarrimento però le ragazze della Mulattieri Santo Stefano, sotto la guida di coach Nicolò Caselli con Elia Botti quale “vice” e con una grande Iani in regìa, reagiscono alla grande tirando fuori nei 3 set vincenti (25-13 / 25-22 / 25-17) una grande prestazione di nervi e tenacia che le ha viste ribaltare il risultato e trionfare davanti ad un pubblico caldissimo che ha davvero riempito la tensostruttura. Prossimo appuntamento ora sabato 15 Aprile, vigilia di Pasqua, appunto con le semifinali Mulattieri Creations-Rapallo e Ortonovo-Lunezia; le vincenti, che andranno entrambe alle finali regionali, si scontreranno quindi nel pomeriggio nella finale che assegnerà il titolo provinciale.

Per la cronaca le rossoblù a referto erano: Iani, Pinotti, Bado, Vollonnino, Santagostino, Nardini, Stiaffini, Matteucci, Podestà, Bernardini libero.

Venendo invece al recente capitolo giovanile triste del gruppo Valdimagra Volley Project, in attesa del turno di ritorno a Caniparola, questo il tabellino della prima semifinale “semiregionale” col Cpo che è stata comunque una bellissima partita…

Mulattieri Creations S. Stefano – Cpo Fosdinovo 2 – 3

Set: 25-23 / 21-25 / 18-25 / 25 – 23 / 24-26.

Durata: 27 minuti / 26 / 20 / 28 / 25.

Mulattieri Creations S. Stefano Valdimagra: Graziani 5, Iani 1, Rapalli 7, Vollonnino 4, Santagostino 14, Pinotti 2, Telara 14, Arzà 10, Bado 2, Bernardini F. libero; n.e. Cogliolo. All. Saccomani e Giraldi.

Cpo Fosdinovo: Dell’Amico 16, Bernardini 15, Masetti 8, Guelfi 11, Tommasi 8, Zanini 26, Pietrosanto 0, Vita Libero; n.e. Kice e Poletto.

Arbitro: Mazzaracchio.

Nella foto l’ Under 16