Sarzana – 23/12/2017. Under 18 (femminile ovviamente) del Lunezia Volley in partenza per il prestigioso Torneo “Anderlini”, organizzato immancabilmente dall’omonima società, in programma dal 27 al 29 Dicembre prossimi: a Modena. Si tratta di uno dei più quotati tornei a livello nazionale e anche europeo dato che vi partecipano pure squadre straniere. Nel girone preliminare il Lunezia deve vedersela con New Volley Vicenza Est e a seguire Brembo Volley Team Bergamo; dalla seconda giornata fase eliminatoria e a seguire le finali per i piazzamenti con cerimonia di chiusura al mitico PalaPanini…

<Sarà un’importante occasione per confrontarci con il meglio della pallavolo nazionale e non solo – afferma alla vigilia l’allenatore Nicolò Caselli – nonché un’esperienza che le ragazze porteranno dentro di sé per il resto della loro carriera pallavolistica. Il movimento giovanile nostrano, nella prima metà di stagione, ha manifestato significativi progressi e il fatto più significativo è che parecchie atlete “U18” sono state protagoniste in più occasioni nella nostra B2. Pure negli altri campionati regionali di Serie D, Under 18 e 16, le nostre giovani hanno dimostrato qualità importanti e una grande determinazione. Infine nella seconda parte della stagione sportiva servirà un lavoro ancora più intenso per raggiungere gli obiettivi prefissi>.

Nella foto Nicolò Caselli fra le sue ragazze