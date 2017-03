Sarzana – 30 Marzo 2017. Al Palabologna il Lunezia Volley ridimensiona un Admo Lavagna che i pronostici volevano presentarsi a Sarzana con velleità di avvicinamento, alle biancoblu, in classifica (e strappa un punticino alla capolista Autorev Spezia).

Al di là di tale felice bilancio comunque, già sprona al sorriso la prestazione globale delle “lunensi”, come del resto indica lo stesso risultato; 25-20 / 25-16 / 25-13.

Tutto pare aver funzionato a meraviglia, anche se coach Alfonso Pascucci alla fine afferma, un po’ per modestia e un po’ alludendo magari al lungo periodo di carburazione che la squadra ha necessitato in ragione del netto rinnovamento e ringiovanimento dei ranghi della scorsa estate: <Era ora>.

Per la cronaca Ruffini al palleggio con Francesca Leonardi e talvolta la Lupi opposto, al centro la Raffaelli e una Masciullo “top scorer” con 16 punti e 6 “muri” vincenti nonché una percentuale del 100 per cento, di banda la Tomaino e capitan Marku con Jessica Leonardi libero.

Di seguito poi gli altri risultati delle partite in programma in quella che in Serie C ligure femminile era la 20.a giornata.

Autorev La Spezia-S. Sabina 3-2, Ch4-Emmebi 3-0, Mulattieri-Amedeo S. Remo 0-3, Normac-Tigullio S. Margherita 1-3, Volare Arenzano-Cpo 0-3.

Ne consegue una classifica che recita…Spezia Volley Autorev Spezia punti 52, Lunezia Volley 41., Admo Lavagna, Tigullio Santa Margherita Ligure, Legendarte Quiliano 34, Ch4 Albenga 32, Grafiche Amadeo San Remo 30, Cpo Fosdinovo 25, Normac Albaro e Volare 21, Acli Santa Sabina 15, Mulattieri Creations S. Stefano 3, Emmebi Spezia 0.

Infine ecco a seguire il prossimo turno.

Admo-Ch4 Albenga, Amedeo-Cpo, Emmebi-Autorev Sp, Santa Sabina-Mulattieri Creations Valdimagra, Volare-Tigullio e Volley Lunezia-Legendarte Quiliano.

Nella foto Giulia Masciullo