Sarzana – 3/1/2018. Lunezia Under 18 sedicesima su 48 squadre, piazza più che dignitosa data la caratura della manifestazione, al Torneo Anderlini organizzato dall’omonima società a Modena.

Le vittorie nette su Vicenza Est, Brembo Bergamo e Parella Torino hanno subito aperto alle biancoblu la porta degli ottavi di finale, quindi partita che sarà poi quella decisiva contro Livorno. Primo set perso, ma combattuto, secondo vinto di netto e s’arriva così al terzo e decisivo. Sul 13 pari, dopo una grandissima rimonta, è il Livorno che piazza i due punti decisivi valevoli per l’entrata nelle “final eight”.

Le sconfitte successive, dopo autentiche battaglie punto a punto contro Horizon Udine, Torri Vicenza e Kioene Padova non scalfiscono l’ottimo percorso di crescita di questo Lunezia…che torna così a casa consapevole dei propri mezzi e desideroso di rimettersi da subito al lavoro; per affrontare al massimo questa seconda decisiva parte di stagione.

A referto nel contesto le “lunensi”: Bernardini, Brizzi, Canossa, Fiorino S., Lupi, Maccioni, Mendoza, Michi, Reynoso, Salvetti, Santagostino, Salvetti e Vasoli (“team manager” Fiorino e Maccioni Sr.).

Per la cronaca la competizione è stata vinta dall’ Igor Novara davanti alla stessa Anderlini

Nella foto il Volley Lunezia al leggendario PalaPanini di Modena, dove si sono svolte le battute finali dell’evento, su altri 6 parquet del Modenese le altre gare