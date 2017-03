Sarzana – 23 Marzo 2017. Disinvolta vittoria del Lunezia Volley, che così porta intanto a 7 i punti di vantaggio (in Serie B2 salgono le prime due) sulle terze in classifica, sull’ Acli Santa Sabina a Genova. Perso il primo set sul filo di lana per 25-23, la vicecapolista della C ligure “donne” s’è molto nettamente aggiudicata le altre tre frazioni di gara, 16-25 / 15-25 / 17-25.

Per la cronaca coach Alfonso Pascucci ha utilizzato la Ruffini al palleggio con Francesca Leonardi e a un certo punto la Lupi in diagonale, la Buccellie la Raffaelli al centro alternate alla Masciullo, la Tomaino e la Marku di banda dove comunque s’è vista pure la Brusoni; da libero ha giostrato Jessica Leonardi rilevata nel finale dalla Salvetti: non entrate la Brizzi e la Spadone.

Da registrare infine che ha vinto 3-1 pure l’ Under 18 “lunense”, dopo il successo all’andata, contro l’ Admo Lavagna qualificandosi cosi per la finale di questa fase “semiregionale” e dal confronto fra Mulattieri Creations S. Stefano e Cpo Fosdinovo uscirà l’altra finalista.

A seguire poi gli altri risultati che in Serie C ligure femminile era la 19.a giornata.

Amadeo-Legendarte 3-1, Armo-Autorev Sp 1-3, Emmebi-Normac 0-3, Santa Sabina-Lunezia 1-3, Tigullio-Cpo 3-0, Volare-Mulattieri 3-0.

Ne consegue una classifica che recita…Autorev La Spezia punti 52, Lunezia Volley 41., Admo Lavagna, Tigullio Santa Margherita Ligure, Legendarte Quiliano 34, Ch4 Albenga 32, Grafiche Amadeo San Remo 30, Cpo Fosdinovo 25, Normac Albaro e Volare 21, Acli Santa Sabina 15, Mulattieri Creations S. Stefano 3, Emmebi Spezia 0.

Infine di seguito il prossimo turno.

Autorev Sp-S. Sabina, Lunezia-Admo, Ch4-Emmebi, Mulattieri-Amedeo S. Remo, Normac-Tigullio S. Margherita, Volare Arenzano-Cpo.

Nella recente foto da sinistra: Francesca Leonardi, Ferdeghini, Tomaino, capitan Marku, Carrozzo e di spalle Ruffini.