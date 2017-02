Santo stefano – 11 Febbario 2017. Zephyr Trading Valdimagra, salvo sorprese dall’ultimo allenamento, al completo contro la capolista Ongina (che però è davanti alla Parrella Torino solo per una differenza nel quoziente-set…) sabato 11/2 alle ore 17.30 al Palaconti di Santo Stefano Magra: arbitrano Riccardo Pezzi e Ivano Bianchi.

Morale rossoblu difficilmente decifrabile dopo la sconfitta a Savigliano che, pur netta, ha registrato un certo progresso da parte valligiana rispetto a quella che è la tenuta media degli “zephyriani” in trasferta.

Si gioca per la 3.a giornata del girone di ritorno che poi è la 16.a in generale. Fra i piacentini il palleggiatore è la vecchia conoscenza Riccardo Giumelli, che fu tra i protagonisti della promozione della Zephyr dalla Serie C alla B2, dove però giocò ancora nella Trading soltanto per pochi mesi; non solo, ma il pontremolese aveva in precedenza militato con successo pure nella Call & Call Spezia, ricordiamo altresì che è stato campione d’ Italia di beach-volley qualche anno fa.

L’altro avversario particolarmente temuto è l’opposto Michael Cardona, veterano con diversi anni di Serie A alle spalle, già alle Olimpiadi con Cuba.

Di seguito poi gli altri incontri previsti da quella che in Serie B nazionale maschile di pallavolo, nel caso parliamo del Girone A, è la 16.a giornata e dunque la 3.a del girone di ritorno.

A seguire infine quella che è l’odierna classifica in cui i valligiani sono di 2 punti fuori dalla zona-retrocessione.

Canottieri Ongina Pc e Parella Torino punti 36, McDonald’s Fossano 31, Volley Garlasco Pv 29, Pallavolo Novi Ligure 26, Benassi Alba Cn e Gerbaudo Savigliano Cn 25, Bre Banca San Bernardo Cn 24, Sant’ Anna Tomcar Torino 23, Zephyr Trading 17, Spinnaker Albisola Sv 15, Nuncassfoglia Chieri To 14, Pvlcerealterra Cirié To 12, Hasta Asti 2.

Nella foto capitan Felice De Rosa a colloquio con l’arbitro