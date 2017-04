S. Stefano M. – 7 Marzo 2017. Zephyr Trading Valdimagra prevedibilmente al completo domani sabato 8/4 (ore 17.30) al Palaconti, contro la vicecapolista Parella di Torino, anche se l’opposto Alessandro Nitti sembra passare da un po’ di tempo da una influenza all’altra e magari ci si mette di mezzo pure qualche acciacco; arbitrano Ciro Ferraro e Dalila Viterbo.

Coach Andrea Marselli sembra non aver molta voglia di parlare degli avversari maggiormente temibili, anche perché di fronte c’è sta la vice-capoclassifica, per cui si suppone che la squadra sia da temersi tutta nel complesso.

Questi poi gli altri incontri in programma in quella che è la 23.a giornata, 10.a del girone di ritorno, nel Girone A della Serie B nazionale: Bre Banca-Gebaudo, Canottieri-Pvlcerealterra, Hasta-Novi, McDonald’s-Benassi, Nuncassfoglia-Spinnaker, San’Anna Tomcar-Garlasco.

Infine ecco l’attuale classifica del raggruppamento…Canottieri Ongina Pc punti 57, Parella Torino 52, McDonald’s Fossano Cn 47, Volley Garlasco Pc 39, Gerbaudo Savigliano Cn 37, Sant’Anna Tomcar Torino, Benassi Alba Cn, Pallavolo Novi Ligure 36, Bre Banca San Bernardo 34, Trading Zephyr 26, Spinnaker Albisola e Nuncassfoglia 22, Pvlcerealterra Cirie’ To 16, Hasta Asti 2.