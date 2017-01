La Zephyr Trading riceve sabato 21/1, ore 17.30 (arbitrano Roberto Giannino e Domenica Katia Forte) al Palaconti santostefanese, la Garlasco quinta in classifica. Dei pavesi coach Marselli teme in particolare tutta la “batteria” adibita a mettere la palla a terra, dall’opposto alle bande, fra costoro soprattutto Monni.

Da parte loro i rossoblu, salvo sorprese dall’ultimo allenamento di venerdì sera, si presentano al completo; benché in settimana sia l’opposto Alessandro Nitti che lo schiacciatore Giovanni Perissinotto abbiano avuto un po’ d’influenza e gli stessi capitan Felice De Rosa e Matteo Iacopini, rispettivamente centrale e ala di riserva, siano stati parzialmente indisponibili.

Mister Andrea infine afferma che lavorare di più di quanto già si stia facendo ormai non si può, ci vuole più che altro se mai uno scossone, che bisogna saper darsi da soli.

Di seguito poi le altre gare previste da questo turno, il 13.o, che chiude il girone d’andata: sarebbe bello che gli “zephyriani” lo terminassero fuori dalla zona-retrocessione come seppur per un soffio sono adesso.

Bendassi-Spinnaker, Canottieri- Novi, Hasta-Pvlcerealterra, McDonald’s-Parella, Nuncassfoglia-Bre Banca, Sant’Anna Tomcar-Gerbaudo.

Per concludere, a seguire, quella che nel Girone A della Serie B nazionale maschile è attualmente la classifica.

Parella Torino punti 29, Canottieri Ongina Pc 28, McDonald’s Fossano Cn 26, Pallavolo Novi Ligure e Volley Garlasco Pv 22, Bre Banca San Bernardo Cuneo 21, Benassi Alba Cn 20, Gerbaudo Savigliano Cn 19, Sant’Anna Tomcar Torino 16, Zephyr Trading Valdimagra e Spinnaker Albisola Sv14, Nuncassfoglia 12, Pvlcerealterra Cirie’ 7, Hasta Asti 2.