Sarzana – 3 Marzo 2017. Il Lunezia Volley continua a vincere e a cadere al Palabologna sarzanese stavolta è l’ Amadeo Rivera San Remo. Due set decisamente in discesa per la vicecapolista, che soltanto nel terzo ha dovuto affannarsi onde evitare complicazioni, ad ogni modo alla fine tre a zero che parla chiaro.

Biancoblu in campo in avvio con la formazione più usuale con la Ruffini in costruzione e Francesca Leonardi opposto, la Masciullo e la Raffaelli centrali, la Marku e la Tomaino di banda con Jessica Leonardi libero. Nel corso del match, si vedono pure la Cicalese in diagonale, la Buccelli al centro e la Brusoni all’ala.

Da parte sua un rimaneggiato (le ponentine erano in tutto in otto) Amadeo rispondeva con la Balestracci alzatore e la Poggi opposto, la Andreis e la Laura in mezzo dove talvolta s’è vista pure la Adamo, schiacciatori la Patricelli e la Delle Monache con la Lanteri libero.

Questi poi gli altri risultati in quella che in Serie C ligure feminile era la 16.a giornata e 3.a del girone di ritorno: Admo-Santa Sabina 3-1, Ch4 Albenga-Volare 3-0, Legendarte-Tigullio S. Margherita 3-0, Mulattieri Creations-Autorev Sp 0-3, Normac-Cpo 2-3.

Consegue una classifica che recita…Spezia Volley Autorev punti 43, Volley Lunezia 35, Admo Lavagna 31, Tigullio Santa Margherita Ligure e Ch4 Albenga 28, Grafiche Amadeo San Remo e Cpo Fosdinovo 22, Volare Arenzano 18, Acli S. Sabina Ge e Normac Albaro 15, Mulattieri Valdimagra S. Stefano 3, Emmebi La Spezia 0.

Infine ecco il prossimo turno; Acli S. Sabina-Ch4 Albenga, Amadro S. Remo-Normac, Cpo-Mulattieri Santo Stefano, Emmebi Spezia-Lunezia, Tigullio-Autorev, Volare-Legendarte.

LUNEZIA VOLLEY – AMADEO SAN REMO 3 – 0

Set: 25-16 / 25-14 / 25-22.

Durata: 21 minuti / 20 /29.

LUNEZIA VOLLEY: Ruffini 4, Leonardi F. 6, Cicalese 2, Raffaelli 8, Masciullo 7, Buccelli 0, Tomaino 14, Marku 12, Brusoni 1, Leonardi J. libero; n.e. Brizzi, Spadone, Ferdeghini. All. Pascucci; vice Secco.

GRAFICHE AMADEO RIVIERA S. REMO: Balestracci 0, Poggi 8, Andreis 10, Laura 1, Adamo 0, Patricelli 3, Delle Monache 10, Lanteri libero. All. Guadagni, indisponibile, in panchina Artuoso.

ARBITRI: Tronfi e Ancona.