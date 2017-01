L’ Emmebi Spezia torna da San Remo con un po’ d’amaro in bocca. Il proposito era quello di fare bottino pieno per essere sicuro di mantenere la testa solitaria della classifica, invece il tie-break a cui l’ha costretto la Grafiche Amadeo impone ora agli spezzini di spartire quella vetta con Admo Lavagna e Cus Genova. Non solo, ma adesso ai biancoblu tocca il turno di riposo (si rivedranno il 21/1 sul parquet dell’ Acli Santa Sabina a Genova) per cui rischiano di perdere ulteriore terreno.

Del resto il successo è comunque arrivato, il primo posto è ancora lì e non era facile fare a meno dell’influenzato Izzo in regìa, senza scordare l’assenza per lo stesso motivo dell’ala Vergassola e dei rincalzi Martinelli e Seghieri.

Per la cronaca ospiti con Maletti al palleggio e Baldassini opposto, al centro De Lucchi e Donini talvolta rimpiazzato da Cristina, di banda Aldovardi e Curadi a volte rilevato da Popica; Vignali libero e Bottaini in panchina. Capitan Donini e compagni due volte in vantaggio a set e due volte rimontati, finché non l’hanno spuntata al quinto, più esattamente: 18-25 / 25-18 7 19-25 / 25-21 e 11-15.

Di seguito poi gli altri risultati di quella che nella Serie C ligure pallavolistica maschile era l’ 8.a giornata.

Admo-Spezia Group 3-0, Avis Finale-Axa Colombo 1-3, Cus-3 Stelle Villaggio 3-0 e Acli S. Sabina-Spinnaker 3-2.

Ne consegue una classifica che recita…Emmebi La Spezia, Admo Lavagna, Cus Genova punti 18, Spinnaker Albisola 15, Axa Colombo Genova 12, Grafiche Amadeo San Remo 10, Avis Finale Ligure e Futura Avis Bertoni 9, Acli Santa Sabina Genova 7, Tre Stelle Villaggio 4, Pallavolo Spezia Group 0.

A seguire infine il prossimo turno con l’ Emmebi appunto a riposare.

Avis-Admo, Bertoni Futura-Cus Ge, Spezia Group-Santa Sabina, Spinnaker-Amadeo S. Remo, Tre Stelle Villaggio-Axa Colombo.