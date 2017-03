La Spezia – 23 Marzo 2017. Forse la più bella partita giocata dallo Spezia Volley Autorev in questa sinora trionfale stagione in Serie C ligure femminile, almeno stando alle parole a fine gara del suo coach, Marco Damiani.

Se lo dice l’allenatore molto probabilmente è così e non a caso, nei fatti, le bianconere si sono imposte di netto in casa di una delle squadre più forti del campionato in modo convincente: vinto di netto il primo set per 18-25, perso ancor più nettamente chissà come mai il secondo per 26-16, le spezzine si sono allora rimboccate le maniche e si sono aggiudicate sul filo di lana le altre due frazioni (peraltro l’ultima dopo essere state in vantaggio addirittura di otto punti) entrambe per 23-25.

Per la cronaca il trainer, che ha indicato nella Costa e nella Prini le probabili migliori in campo, ha fatto giocare capitan Battistini al palleggio con la Costa opposto e la Cecchinelli Libero…di banda la Francesconi e la Prini talvolta rilevata dalla Lo Prieno, al centro la Cento e la Petacchi, quest’ultima rimpiazzata a tratti dalla Bizzarro; non entrate la Zonca e la Papa.

Sempre undici intanto i punti di distacco dalla seconda in classifica, manca ancora un paio di mesi alla fine, ma già la certezza matematica della promozione non è poi lontanissima.

Nella foto, l’ Autorev a un cambio di campo, da sinistra: capitan Battistini, Lo Prieno, Cento, Petacchi, Francesconi e Costa.