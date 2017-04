La Spezia – 5 Marzo 2017. Al Palamariotti lo Spezia Volley Autorev fa suo il derby cittadino e, conquistata ormai la promozione matematica in Serie B2, compie un ulteriore passo in avanti verso lo stesso primo posto aritmetico.

Per la cronaca contro l’ Emmebi Spezia la Battistini e soprattutto la Papa al palleggio con la Costa opposto, la Gianardi e la Petacchi in mezzo, la Francesconi e la Lo Prieno di banda dove s’è vista pure la Prini; libero la Bizzarro.

Di là la Franceschini in costruzione e la Prezioso opposto, la Tartaglia e la Falco centrali, la Barletta e la Gerali “martelli” con la Cordiviola libero; la Pugliese s’è spartita fra il centro, l’ala e la diagonale, ha fatto capolino pure il “jolly” Tarabugi.

Encomiabile il piglio ostentato fin da subito dalle giovani padrone di casa, non a caso in vantaggio per 3-0 all’avvio, tuttavia la differenza di stazza (giocavano la prima e l’ultima in classifica) è emersa molto presto e il risultato parla da solo.

Questi poi gli altri risultati in quella che in Serie C ligure femminile era la 21.a giornata: Acli S. Sabina-Mulattieri Creations 3-1, Admo-Ch4 Albenga 3-1, Amadeo S. Remo-Cpo Fosdinovo 1-3, Volare-Tigullio S. Margherita 3-0, Volley Lunezia-Legendarte 3-0.

Ne consegue una classifica che recita…Volley Spezia Autorev punti 57, Lunezia Volley 47, Admo Lavagna e Tigullio S. Margherita Ligure 37, Cg4 Albenga 35, Legendarte 3, Grafiche Amadeo San Remo 33, Cpo Fosdinovo 31, Volare Arenzano 24, Normac Albaro 21, Acli Santa Sabina 19, Mulattieri S. Stefano Valdimagra 3, Emmebi Sp 0.

Infine ecco il prossimo turno; Cpo-S. Sabina, Ch4 Albenga-Lunezia, Legendarte-Emmebi, Normac-Admo, Tigullio Santa Margherita e Volare-Autorev Spezia.

EMMEBI – AUTOREV 0 – 3

Set: 13-25 / 8 – 25 / 14 – 25.

Durata: 18 minuti / 17 / 19.

EMMEBI LA SPEZIA: Franceschini 1, Prezioso 0, Pugliese 7, Tartaglia 0, Falco 2, Tarabugi 0, Barletta 8, Gerali 4, Cordiviola libero; n.e. Ciccolella, Venti, Lisoni, Baccini. All. Senesi.

SPEZIA VOLLEY AUTOREV: Battistini 0, Papa 3, Costa 4, Gianardi 7, Petacchi 9, Francesconi 12, Lo Prieno 9, Prini 2, Pilli 1, Bizzarro libero; n.e. Cecchinelli e Cento. All. Damiani.

Arbitri: Centofanti e Bruno.

Nella foto, l’ Autorev Sp a un cambio di campo nel derby, da sinistra: Francesconi, Papa, Bizzarro, Gianardi, Costa e Lo Prieno.