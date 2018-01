Lo Spezia Volley Autorev parte domenica 21/1 a mezzogiorno circa da Santo Stefano Magra per Imola, dov’è atteso al palazzetto “Fratelli Ruscello” dal forte Clai, terzo in classifica e pertanto in zona-playoff.

Si gioca per la penultima giornata del girone d’andata (nel Girone E) della Serie B2 nazionale femminile, alle ore 18, arbitrano Manuel Volpato e Alessandro Scapinello.

Lo schiacciatore e “new entry” Lorenza Magni ha recuperato dall’influenza avuta in settimana, ancora problemi al ginocchio invece per il centrale Riccarda Petacchi, che dunque andrà in panchina ma senza giocare.

Una novità in questi giorni intanto da quel Pepe Nero La Spezia, militante nella Serie C ligure, che è all’atto pratico la seconda squadra dello Spezia Volley Autorev: il nuovo allenatore è Walter Torri; vecchia conoscenza della pallavolo locale in passato a Ceparana sul fronte maschile e a Ortonovo su quello “donne”, a Carrara, Massa e Viareggio su entrambi.





Nella foto Lorenza Magni