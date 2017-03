La Spezia – 16 Marzo 2017. Al Palamariotti la capolista vince un altro derby locale e, aggiudicandosi la diciassettesima vittoria in questo campionato, porta a 11 i punti di distacco dalla seconda in classifica (il Lunezia Volley) che riposava.

Per la cronaca stavolta Spezia Volley Autorev in campo con la Battistini alzatore e la Costa opposto, la Cento e la Petacchi centrali, la Francesconi e la Lo Prieno di banda con la Cecchinelli libero.

Il Cpo Fosdinovo rispondeva con la Dell’ Amico al palleggio e la Boriassi in diagonale, la Micheloni e la Leri al centro, la D’ Ambrosio e la Bernardini all’ala con la Vita libero; nel finale si vedrà alla schiacciata pure la Zanini.

A seguire poi gli altri risultati in quella che in Serie C ligure femminile era la 18.a giornata: Admo-Emmebi Sp 3-0, Ch4-Amadeo 2-3, Legendarte-Santa Sabina 3-1, Mulattieri S. Stefano-Tigullio S. Margherita 0-3, Normac-Volare 3-0.

Consegue una classifica che recita…Spezia Volley Autorev punti 49, Volley Lunezia 38, Admo Lavagna e Legendarte Quiliano 34, Ch4 Albenga 32, Tigullio Santa Margherita Ligure 31, Grafiche Amadeo Riviera San Remo 27, Cpo Fosdinovo 25, Normac Albaro e Volare Arenzano 18, Acli S. Sabina Ge 15, Mulattieri Creations Valdimagra S. Stefano 3, Emmebi La Spezia 0.

Infine di seguito il prossimo turno.

Admo-Autorev, Amadeo-Legendarte, Emmebi-Normac, S. Sabina-Lunezia, Tigullio-Cpo, Volare-Mulattieri.

AUTOREV SP – CPO FOSDINOVO 3 – 0

Set: 25-19 / 25-22 / 25-20.

Durata: 23 minuti / 25 / 24.

SPEZIA VOLLEY AUTOREV: Battistini 1, Costa 5, Cento 10, Petacchi 11, Francesconi 15, Lo Prieno 2, Cecchinelli libero; n.e. Papa, Zonca, Gianardi, Prini, Bizzarro. All. Damiani; vice Botto.

CPO FOSDINOVO: Dell’ Amico 6, Boriassi 7, Micheloni 8, Leri 12, D’ Ambrosio 6, Bernardini 2, Zanini 2, Milani 0, Vita (1) libero; n.e. Pietrosanto, Genovesi, Masetti, Guelfi. All. Saccomani: vice Giraldi.

ARBITRI: Ancona e Ferri.