La Spezia – 7 Febbraio 2017. La risposta, decisamente a tono, della capolista non ha tardato. Se le inseguitrici più immediate in classifica, s’erano avvicinate a cinque punti, ecco lo Spezia Volley Autorev riportare subito le distanze addirittura a otto. Ciò peraltro imponendosi di prepotenza, 3-0, su quello di Albenga che non è di certo l’ultimo dei parquet.

Per la cronaca (contro il Ch4) bianconere con la Battistini ad alzare e la Costa opposto, la Petacchi e la Gianardi al centro con la Cecchinelli libero, la Francesconi e la Lo Prieno di banda. Non entrate la Bizzarro, la Cento, la Papa e la Zonca. Assente la Prini.

<Ottima partita su un campo difficile e contro una buona squadra – ha commentato al termine coach Marco Damiani – che abbiamo vinto soprattutto con la battuta e la correlazione muro-difesa-contrattacco>.

Questi poi gli altri risultati in quella che in Serie C ligure femminile era la 14.a giornata ossia la 1.a del girone di ritorno: Admo-Tigullio 3-0, Emmebi-Santa Sabina 1-3, Legendarte-Cpo 3-0, Lunezia-Volare 1-3, Normac-Mulattieri Creations 3-0.

Ne consegue una classifica che recita…Autorev La Spezia punti 37, Lunezia Volley 29, Admo Lavagna, Tigullio Santa Margherita, Ch4 Albenga 25, Grafiche Amadeo San remo e Legendarte Quiliano 22, Cpo Ortonovo 20, Acli Santa Sabina e Volare Arenzano 15, Normac Albaro Ge 14, Mulattieri Santo Stefano Magra 3, Emmebi Sp 0.

Infine ecco il prossimo turno; Amadeo S. Remo-Admo L., Autorev-Normac, Cpo-Volley Lunezia, Mulattieri S. Stefano-Legendarte, Tigullio S. Margherita-Ch4 Albenga Sv, Volare-Emmebi.