La Spezia – 19 gennaio 2017. Lo Spezia Volley Autorev non fa una piega e prosegue nella propria serie, ininterrotta dall’inizio del campionato, di successi che gli vale la più che salda testa della classifica. La pausa dovuta alle feste non ha scalfito a quanto sembra la marcia delle bianconere, che difatti si sono imposte per 3-0 in quel di San Remo, sulle Grafiche Amadeo.

Assenti la Cecchinelli e la Prini, coach Marco Damiani ha schierato per l’occasione capitan Battistini al palleggio con la Costa opposto, la Petacchi e la Cento centrali, la Francesconi e la Lo Prieno di banda con la Bizzarro libero (non entrate, la Papa, la Gianardi e la Zonca).

Primo set equilibrato fino al 15 pari, poi scatto della capolista sino al 18-25, reazione sanremese nel secondo tanto che le locali vanno sul 12-5 a proprio favore. Ma le spezzine rimontano alla grande e per 21-25 si aggiudicano anche la seconda frazione di gara, infine chiudono la questione con un altro 21-25, nell’ultima un po’ altalenante parte del match.

Questi poi gli altri risultati nell’ 11.a giornata della Serie C ligure femminile: Acli S. Sabina-Volley Volare3-2, Admo Lavagna-Legendarte Quiliano 3-0, Ch4 Albenga-Normac Albaro 3-1, Emmebi Spezia-Tigullio S. Margherita 0-3, Lunezia Volley-Mulattieri Creations Valdimagra S. Stefano 3-1.

Ne consegue una graduatoria che recita…Volley Spezia Autorev punti 30, Lunezia Volley 24, Tigullio Santa Margherita 20, Cpo Ortonovo e Ch4 Albenga 19, Admo Lavagna e Legendarte Quiliano 18, Grafiche Amadeo S. Remo 16, Acli Santa Sabina 12, Volare 11, Normac Albaro Ge 8, Mulattieri Creations Valdimagra Santo Stefano ed Emmebi La Spezia 0.

Per concludere ecco il prossimo turno; Autorev Sp-Legendarte Quiliano, Cpo-Admo, Emmebi-Amadeo, Mulattieri Creations-Ch4 Albenga, Normac-Lunezia, Tigullio-Santa Sabina.