La Spezia – 30 Marzo 2017. econcentrazione da comando ben saldo della classifica (anche così le bianconere hanno dieci punti in più della seconda…) ? O misteri della pallavolo e più in generale dello sport ? Chissà, fatto sta che al Palamariotti li Spezia Volley Autorev domina a proprio piacimento due set, poi improvvisamente qualcosa si rompe e alla fine occorre il tie-break, perché la capolista venga a capo di un Acli Santa Sabina alquanto pericolante in graduatoria.

Per la cronaca spezzine con la Battistini in costruzione e la Zonca opposto, la Cento e la Gianardi al centro, la Francesconi e la Lo Prieno di banda con là Bizzarro libero.

Il Santa Sabina risponde con la Pregliasco al palleggio e la Marchio in diagonale, la Muzio e la Longo presto rilevata dalla Bunino centrali, la Passaraiello e la Nolaschi all’ala con la Grosso libero; ripetutamente si vedranno pure la Pognani e la Graziani alla schiacciata e nel finale anche il “jolly” Pesce.

Due set appunto senza problemi per le padrone di casa, poi un parziale di 1-4 fa subito capire all’inizio della terza frazione che le ospiti sono tutt’altro che arrese, come la stessa quarta parte della gara conferma. Fondamentalmente senza frutto, nel contesto, certi presunti rimedi come l’inserimento dell’opposto Costa nel terzo set e la Cecchinelli in campo senza la maglia da libero (presumibilmente onde rinforzare la difesa) nel quarto.

Tuttavia qualcosa si sblocca al “tie”