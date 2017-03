S. Stefano Magra – 3 Marzo 2017. Un derby per rilassarsi quello che attendeva la capolista della Serie C ligure femminile, quasi un confronto testa-coda, quello fra l’ Autorev Spezia e una Mulattieri S. Stefano Valdimagra penultima.

Coach Marco Damiani ne ha approfittato per sguinzagliare al Palaconti santostefanese chi della “rosa” gioca meno…per cui ecco al palleggio la Papa e da libero la Bizzarro dall’inizio alla fine, la Gianardi al centro per quasi tutto il match, presto la Prini di banda. Per il resto la Zonca opposto, la Francesconi e/o la Lo Prieno “martelli”, la Cento e/o la Petacchi in mezzo e nel finale dentro (ma non in maglia da libero) pure la Cecchinelli a rinforzo della ricezione: del tutto a riposo la Costa e capitan Battistini.

Da parte sua una dignitosa Mulattieri Creations ha risposto con la Graziani ad alzare e la Arzà talvolta rimpiazzata dalla Volonnino in diagonale, la Belardi e la Santagostino centrali, all’ala la Saglione e capitan Telara a cui la Tieri ha concesso qualche minuto di rifiato; da libero la Rinarldi ogni tanto sostituita dalla Bernardini.

Match mai veramente in discussione, per quanto più di una volta una coraggiosa Mulattieri si sia ritrovata in vantaggio, alla fine tre a zero come previsto.

MULATTIERI VALDIMAGRA S. STEFANO – AUTOREV LA SPEZIA 0 – 3

Set: 13-25 / 21-25 / 21-25.

Durata: 18 minuti / 25 / 26.

MULATTIERI CREATIONS VALDIMAGRA SANTO STEFANO: Graziani 3, Arzà 1, Vollonnino 0, Belardi 4, Santagostino 2, Telara 16, Tieri 0, Saglione 11, Rinaldi e Bernardini liberi; n.e. Bado, Iani, Rapalli. All. Scattina; vice Martinelli.

SPEZIA VOLLEY AUTOREV: Papa 3, Zonca 11, Cento 5, Gianardi 1, Petacchi 2, Francesconi 18, Lo Prieno 6, Prini 6, Cecchinelli 0, Bizzarro libero; n.e. Battistini e Costa. All. Damiani; vice Botto.

ARBITRI: Badiale e Coppola.