Pallanuoto, week end di Coppa Italia

GENOVA 17 FEB. Sabato 18 e domenica 19 febbraio, a Milano e Roma, si giocano le partite della seconda fase di Coppa Italia femminile. Le otto squadre qualificate sono divise in due concentramenti e le prime tre saranno promosse alla Final Six, in programma dal 30 marzo al 1 aprile. Nel girone D, nella piscina Saini di Milano, si affrontano le campionesse d’Italia del Plebiscito Padova, il Rapallo Pallanuoto, L’Ekipe Orizzonte e il NC Milano. Nel girone E, nella piscina del Foro Italico di Roma, si affrontano le detentrici del trofeo del Bogliasco Bene, la Waterpolo Messina, il Cosenza Pallanuoto e la SIS Roma. La Coppa Italia femminile è giunta alla sesta edizione: le prime due vinte dall’Orizzonte Catania, poi si sono alternate Rapallo, Padova e Bogliasco.

Programma e arbitri designati

Gruppo D

Milano – Piscina Saini

1^ giornata – 18 febbraio

19.00 Rapallo Pallanuoto-L’Ekipe Orizzonte

20.15 NC Milano-Plebiscito Padova

2^ e 3^ giornata – 19 febbraio

10.00 Plebiscito Padova-Rapallo Pallanuoto

11.15 L’Ekipe Orozznte-NC Milano

15.00 NC Milano-Rapallo Pallanuoto

16.15 Plebiscito Padova-L’Ekipe Orizzonte

Giudice Arbitro: Sorgente.

Arbitri: Savarese, Zedda, Cataldi, Taccini e Petronilli

Gruppo E

Roma – Piscina Foro Italico

1^ giornata – 18 febbraio

19.15 Waterpolo Messina-SIS Roma

20.30 Cosenza Pallanuoto-Bogliasco Bene

2^ e 3^ giornata – 19 febbraio

10.00 SIS Roma-Cosenza Pallanuoto

11.15 Bogliasco Bene-Waterpolo Messina

15.00 SIS Roma-Bogliasco Bene

16.15 Waterpolo Messina-Cosenza Pallanuoto

Giudice Arbitro: Sgarra

Arbitri: Gomez, Guarracino, Piano, Fusco e D’Antoni

Report della 1^ fase

Albo d’oro Coppa Italia

2012 Orizzonte Catania

2013 Orizzonte Catania

2014 Rapallo Pallanuoto

2015 Plebiscito Padova

2016 Bogliasco Bene

Foto Deepbluemedia.eu