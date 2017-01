Pallanuoto, Vujasinovic “Col Brescia gara importantissima”

GENOVA 21 GEN. Dalla stagione 2011/2012 Pro Recco – Brescia è la partita che assegna lo scudetto. Non servirebbero altre parole per certificare l’importanza della sfida che domani, ad Albaro, metterà di fronte prima contro seconda. I biancocelesti guidano in classifica con un percorso netto di undici successi. Gara che si preannuncia emozionante (inizio alle 20.30) in una piscina “sold out” che prima del fischio d’inizio omaggerà la figura di Gianni Carbone, già presidente della Società.

“È una gara importantissima che però non decide nulla – osserva mister Vujasinovic -. È sempre bello affrontare squadre come il Brescia, non vediamo l’ora di giocare questo tipo di partite, perché più avversari forti incontriamo e più cresciamo. Domani ci aspetta una battaglia, io spero di vedere i miei ragazzi lottare fino alla fine, poi il risultato sarà quel che sarà: se si perde non è una tragedia perché quello che conta è vincere a maggio”.

Gli arbitri dell’incontro saranno F. Gomez e Colombo; delegato: Salino.