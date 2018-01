Pallanuoto, Trofeo delle Regioni: trionfa la Liguria

La Liguria supera 11-5 (3-2, 1-1, 2-0, 5-2) la Toscana e si aggiudica il Trofeo delle Regioni, riservato alle nate 2001 e seguenti che si è svolto al Centro Federale “Polo Natatorio” di Ostia da martedì 2 a venerdì 5 gennaio il Trofeo delle Regioni, riservato alle nate 2001 e seguenti.

In acqua circa 170 atlete in rappresentanza di undici regioni, divise di due raggruppamenti: uno da sei e uno da cinque squadre. Sono intervenuti alla premiazione il vice presidente del comitato regionale Lazio FIN Tommaso Pesapane, il commissario tecnico del Setterosa, argento olimpico a Rio 2016, Fabio Conti e il tecnico federale Giacomo Grassi.

Regolamento. Gli incontri della prima fase (2-4 gennaio) disputati con la formula di gironi all’italiana con partite di sola andata. Al termine del primo round alla squadra classificata al sesto posto nelò gruppo A verrà automaticamente assegnata all’undicesima posizione. Dopo le fasi eliminatorie il CR Liguria sfiderà il CR Toscana nella finalissima che si disputerà domani alle 13. Per il terzo e quarto posto alle 12.00 CR Friuli Venezia Giulia-CR Lazio. Seguono risultati completi e classifiche:

Finali – venerdì 5 gennaio





1°/2° posto

CR Liguria-CR Toscana 11-5

CR Liguria: Gaetti, Cocchiere 1, Simeone, Cortili, Bottiglieri 1, Santinelli 1, Mirabella, Carpaneto, Giustini 3, Amoretti 1, Bettini, Cabona, Falconi, De Carli, Gagliardi 4. All. Gyor

CR Toscana: Sabatino, Baccianti, Nesti, Cordovani 3, Bonechi, Franconi 1, Bessi, Lepore, Calonaci, Bruni, Lombardi, Mazzoni, Taddei, Giglioli 1 (rig,), Cavallini. All. Sellaroli

Arbitro: Torneo.

Note: parziali 3-2, 1-1, 2-0, 5-2. Nessuna giocatrice uscita per limite di falli. Superiorità numeriche. Liguria 3/5 e Toscana 0/5 + un rigore.