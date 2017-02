Pallanuoto, tour del Settebello con il Recco

GENOVA 7 FEB. Continua il tour di lavoro e promozione del Settebello bronzo olimpico. Dopo aver toccato Busto Arsizio, Brescia e Napoli ed aver sostenuto common training e partite non ufficiali con BPM Sport Management, AN Brescia, Circolo Canottieri Napoli, Circolo Nautico Posillipo e Carpisa Yamamay Acquachiara, la nazionale di pallanuoto svolgerà un raduno collegiale a Genova dal 12 al 15 febbraio. In programma allenamenti con la Pro Recco campione d’Italia e due amichevoli: lunedì alle 19 a Camogli, martedì alle 20.30 ad Albaro. La tabella di lavoro prevede anche tre sedute di allenamento dalle 9.30 alle 11.30 e una seduta di palestra.

Per l’occasione il cittì Sandro Campagna ha convocato 22 atleti: Marco Del Lungo, Edoardo Manzi e Nicholas Presciutti (AN Brescia), Luca Damonte e Roberto Ravina (RN Savona), Vincenzo Dolce, Umberto Esposito, Alessandro Velotto e Antonio Maccioni (CC Napoli), Giacomo Casasola (CC Ortigia), Vincenzo Renzuto Iodice (CN Posillipo), Francesco Massaro (Chiavari Nuoto), Tommaso Busilacchi (DVSE Debrecen), Jacopo Alesiani, Michael Bodegas, Francesco Di Fulvio, Edoardo Di Somma, Pietro Figlioli e Andrea Fondelli (Pro Recco), Francesco De Michelis (Roma Nuoto), Gianmarco Nicosia (Vis Nova), Giacomo Cannella (SS Lazio Nuoto).

Lo staff sarà composto, oltre che dal cittì Sandro Campagna, dall’assistente tecnico Amedeo Pomilio, dal team manager Alessandro Duspiva, dal preparatore atletico Alessandro Amato, dal medico responsabile della squadra nazionale Giovanni Melchiorri, dal fisioterapista Luca Mamprin, dalla psicologa Bruna Rossi e dal videoanalista Francesco Scannicchio.

“La scelta estiva di riportare la grande pallanuoto a Genova, in un impianto dall’immenso fascino come quello di Albaro, si è rivelata vincente e l’arrivo del Settebello rappresenta un’ulteriore conferma che la strada intrapresa è quella giusta – afferma Maurizio Felugo, presidente della Pro Recco – Per gli appassionati e i giovani che praticano questo sport sarà un’occasione unica per assistere a due gare fantastiche, la prima lunedì a Camogli, la seconda martedì 14 febbraio a Genova: nel giorno di San Valentino invitiamo chi ama la pallanuoto a trascorrere una meravigliosa serata insieme a noi e alla Nazionale”.

La partita che si disputerà a Camogli avrà fine benefico: l’intero ricavato – 5 euro il costo del biglietto – sarà devoluto all’associazione Gigi Ghirotti.