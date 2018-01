Pallanuoto, sabato di Champions con Recco e Brescia

Sabato 13 gennaio è in programma la sesta giornata della fase preliminare a gironi della Champions League: quattordici giornate, tra andata e ritorno, con chiusura il 9 maggio. Nel girone A l’AN Brescia – terza in classifica con 9 punti – è ospite della Dynamo Moscow: obiettivo per i lombardo battere i russi e scavalcarli al secondo posto, distante una sola lunghezza. Nel girone B la Pro Recco – già qualificata di diritto alla Final Eight come società organizzatrice (7-9 giugno) – attende in casa gli spagnoli della CN Sabadell

REGOLAMENTO. Gironi preliminari composti da otto società ciascuno (14 giornate tra andata e ritorno dal 25 ottobre al 9 maggio): staccano il pass per le finali le prime quattro del girone A e le migliori tre del gruppo B più la Pro Recco. Altra novità il passaggio dalla final six alla final eight, con le prime classificate dei due gruppi che disputano anche i quarti di finale.

Gruppo A: Dinamo Moscow (RUS), Jug Dubrovnik (CRO), Atletic Barceloneta (ESP), Waspo 98 Hannover (GER), OSC Budapest (HUN), Partizan Belgrade (SRB), AN Brescia (ITA), Olympiacos Piraeus (GRE).

Gruppo B: Steaua Bucharest (ROU), ZF Eger (HUN), CN Sabadell (ESP), Jadran Carine Herceg Novi (MNE), AZC Alphen (NED), Pro Recco (ITA), Spandau 04 Berlin (GER), Szolnoki (HUN).





6^ giornata – sabato 13 gennaio

Gruppo A

18.15 Partizan Belgrade-Atletic Barceloneta

18.30 Jug Dubrovnik-OSC Budapest

19.15 Dynamo Moscow-AN Brescia

20.30 Olympiacos Piraeus-Waspo 98 Hannover

Gruppo B

18.30 ZF Eger-AZC Alphen

18.30 Jadran Carine-Szolnoki

19.30 Steaua Bucharest-Spandau 04 Berlin

20.30 Pro Recco-CN Sabadell