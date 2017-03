Pallanuoto, sabato a Brescia la final four di Coppa Italia

GENOVA 6 MAR. Si assegna a Brescia il primo trofeo della stagione nazionale per club. Sabato 11 e domenica 12 marzo la Pro Recco, che vince in campionato da 67 partite, proverà a difendere per il quarto anno consecutivo la coppa Italia che conquista dal 2013 e ha già vinto 11 volte. Proprio i padroni di casa, sconfitti in finale nelle ultime tre edizioni e vincitori nel 2012, cercheranno di invertire la tendenza; mentre Rari Nantes Savona, finalista del 2013 e campione nel 1990 e 1991, e il Circolo Canottieri Napoli, che conquistò il trofeo nella prima edizione del 1970, partiranno col ruolo di outsider.

Le semifinali prevedono il derby ligure tra Pro Recco e RN Savona alle 16.30 e il confronto tra AN Brescia e CC Napoli alle 17.45 di sabato. Le finali sono in programma per il terzo posto alle 14.30 e per il trofeo alle 16.45 di domenica. Le semifinali e la finale saranno trasmesse in diretta su Rai Sport + HD, mentre la finale del terzo posto sarà visibile su Waterpolo Channel.

Gli arbitri designati sono Filippo Gomez, Raffaele Colombo, Arnaldo Petronilli, Luca Castagnola, Riccardo D’Antoni, Riccardo Carmignani e Vittorio Frauenfelder; il giudice arbitro sarà Dante Saeli.

Albo d’oro. 1970 CC Napoli, 1971/73 non disputata, 1974 Pro Recco, 1975 non disputata, 1976 RN Florentia, 1977/84 non disputata, 1985-1986 Pescara, 1987 CN Posillipo, 1988 RN Arenzano, 1989 Pescara, 1990-1991 RN Savona, 1992 Pescara, 1993 RN Savona, 1994/97 non disputata, 1998 Pescara, 1999/2004 non disputata, 2005 Bissolati Cremona, dal 2006 al 2011 Pro Recco, 2012 AN Brescia, 2013-2014-2015-2016 Pro Recco.

Ultime sei finali della coppa Italia

2016 Pro Recco-AN Brescia 5-4 a Busto Arsizio

2015 Pro Recco-AN Brescia 8-5 a Sori

2014 Pro Recco-AN Brescia 11-6 a Brescia

2013 Pro Recco-RN Savona 13-9 a Savona

2012 AN Brescia-Pro Recco 5-4 a Napoli

2011 Pro Recco-Leonessa Brescia 9-7 a Brescia

Calendario della final four

21esima edizione della coppa Italia

Sabato 11 marzo

Pro Recco-RN Savona alle 16.30 in diretta su Rai Sport + HD

AN Brescia-CC Napoli alle 17.45 in diretta su Rai Sport + HD

Domenica 12 marzo

Finale 3° posto alle 14.30 in diretta su Waterpolo Channel

Finale 1° posto in diretta su Rai Sport + HD