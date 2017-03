Pallanuoto, ricco menù per l’A1 M e F

GENOVA 4 MAR. Sabato 4 marzo si giocano le partite dellla 18^ giornata del campionato di A1 maschile e della 12^ di quello femminile. Per gli appassionati della pallanuoto ci sono due appuntamenti da seguire in diretta streaming su Waterpolo Channel. Alle 15.00 da Catania va in onda L’Ekipe Orizzonte-Waterpolo Messina, rispettivamente terza e seconda in classifica, che si contendono il ruolo di principale antagonista del Plebiscito Padova. Alle 18.00 da Brescia segue AN Brescia-BPM Sport Management con i vicecampioni d’Italia che ricevono la terza della classe. Due punti separano L’Ekipe dal Messina e tre la BPM dal Brescia, cosicchè i risultati di queste due partite potrebbero capovolgere le gerarchie.

Serie A1 maschile

Siracusa, Cittadella dello Sport

CC Ortigia-Carpisa Yamamay Acquachiara alle 15

Arbitri: Colombo e Piano; delegato Marchisello

Savona, piscina Zenalli

RN Savona-CN Posillipo alle 15

Arbitri: Ceccarelli e Petronilli; delegato Costa

Napoli, Piscina Scandone

CC Napoli-Pallanuoto Trieste alle 15.30

Arbitri: D’Antoni e Riccitelli; delegato Bianchi

Brescia, piscina di Mompiano

AN Brescia-BPM Sport Management alle 18 in diretta su Waterpolo Channel

Arbitri: Daniele Bianco e Paoletti; delegato Saeli

Bogliasco, piscina comunale

Bogliasco Bene-SS Lazio Nuoto alle 18

Arbitri: Collantoni e Taccini; delegato Tedeschi

Camogli, piscina Giuva Baldini

Pro Recco-Reale Mutua Torino 81 Iren alle 18

Arbitri: Cataldi e Rovida; delegato Salino

Roma, Foro Italico

Roma Vis Nova-Genova Quinto B&B Assicurazioni alle 18

Arbitri: Alfi e Gomez; delegato Tenenti

Il recupero di Bogliasco Bene-CN Posillipo (valido per la sesta giornata) è in programma il 7 marzo alle 19.15; arbitri Centineo ed Ercoli, delegato Costa.

Classifica

Serie A1 femminile

Cosenza, piscina comunale

Cosenza-Pescara alle 15

Arbitri: Navarra e Severo

Catania, piscina Scuderi

L’Ekipe Orizzonte-Waterpolo Messina alle 15 in diretta su Waterpolo Channel

Arbitri: Brasiliano e Castagnola

Milano, centro sportivo Saini

NC Milano-Bogliasco Bene alle 15

Arbitri: Luca Bianco e Romolini

Bologna, piscina Carmen Longo

RN Bologna-Plebiscito Padova alle 15

Arbitri: Carmignani e Zedda

Rapallo, piscina comunale

Rapallo-SIS Roma alle 15

Arbitri: Fusco e Lo Dico

Classifica