Pallanuoto, Recco vince Coppa Italia ai rigori

GENOVA 12 MAR. La Pro Recco non abdica, ma questa volta occorrono i rigori per battere l’AN Brescia per 12-11 (6-6 i regolamentari) e conquistare per il quinto anno consecutivo la coppa Italia, vincendo il trofeo per la dodicesima volta della storia in 21 edizioni. I liguri riprendono la partita con una conclusione di Sukno a 35 secondi dalla sirena; poi ci pensa Mandic – già protagonista con due gol a uomini pari – a segnare il rigore decisivo dopo la parata di Volarevic su Muslim al secondo giro.

La finale del terzo posto va alla RN Savona che batte il CC Napoli per 8-7 (1-1, 3-3, 1-1, 3-2). Determinante il gol di Damonte a 2’42 dalla sirena.

Pro Recco-AN Brescia 12-11 dtr / Finale del primo posto

Pro Recco: Volarevic, Francesco Di Fulvio, Mandic 2, Figlioli, Fondelli, Edoardo Di Somma, Sukno 1, Echenique 1, Figari 1, Bodegas, Aicardi, Aleksandar Ivovic 1, Dufour. All. Vujasinovic.

AN Brescia: Del Lungo, Guerrato, Christian Presciutti, Randelovic, Paskovic 1 (rig.), Rizzo 2 (1 rig.), Muslim 1, Nora 1, Nicholas Presciutti, Bertoli, Ubovic 1, Manzi, Morretti. All. Bovo.

Arbitri: Gomez e Petronilli.

Note: parziali 0-2, 2-0, 3-2, 1-2. Regolamentari 6-6. Rigori 6-5. Uscito per limite di falli Randelovic (B) a 6’15 del terzo tempo. Superiorità numeriche: Pro Recco 3/10, AN Brescia 3/9 + 2 rigori. Ammoniti Bovo (coach Brescia) nel terzo tempo e Vujasinovic (coach Pro Recco) nel quarto. Spettatori 1000 circa. Rigori: Nicholas Presciutti (B) parato, Ivovic (R) parato, Muslim gol, Mandic gol, Paskovic gol, Figlioli gol, Christian Presciutti gol, Figari gol, Rizzo gol, Sukno gol, Nicholas Presciutti gol, Ivovic gol, Muslim parato, Mandic gol.

Sintesi. Muslim guadagna rigore e Rizzo trasforma dopo appena 14 secondi. Il Brescia difende due inferiorità numeriche e Del Lungo si muove bene tra i pali. Poi ha l’occasione di allungare in azione di doppio uomo in più e trasforma con un tap-in di Ubovic. Prima della chiusura del parziale, la Pro Recco potrebbe rientrare ma fallisce la terza superiorità numerica e si va al secondo tempo sul 2-0 per i padroni di casa. Impeccabili.

Si ricomincia con una bomba del mancino Mandic che accorcia dopo 25 secondi con un’iniziativa personale. Poco dopo due pali in tre secondi si frappongono al pari e alla trasformazione della quarta superiorità numerica a favore della Pro Recco, che fallisce anche la quinta, ma tiene in difesa, non fa arrivare palle al centro, salva due inferiorità e trasforma il sesto uomo in più con Echenique per il 2-2 che porta al cambio campo.

In un amen sembrano cambiati i protagonisti in vasca, con i liguri più performanti in difesa e pesanti in attacco.

All’inizio del terzo tempo Del Lungo butta fuori dalla porta con un movimento felino una deviazione sottomisura di Figari, che nell’azione successiva non sbaglia per il sorpasso (3-2). Il Brescia reagisce e torna in gol dopo 12 minuti e il break di 4-0 con un rigore trasformato da Paskovic, ma Mandic replica subito con una sassata che riassume personalità, tecnica e potenza (4-3). Poi Ivovic e Nora si scambiano cortesie in superiorità numerica (5-4; 2/8 contro 2/6), prima dell’ultimo intervallo.

In apertura di quarto tempo Muslim riporta il match sul pari (5-5) con una beduina; entrambe le squadre potrebbero passare, ma falliscono più volte l’uomo in più fino al 6-5 di Rizzo (3/9) a 108 secondi dalla sirena. Nell’ultimo minuto la Pro Recco gioca la decima superiorità numerica e Sukno, fino a quel momento in ombra, segna il 6-6 con 35 secondi ancora vivi (3/10). Si va ai rigori. Decide Mandic al secondo giro dopo la parata di Volarevic su Muslim.

RN Savona-CC Napoli 8-7 / Finale del terzo posto

RN Savona: Antona, Colombo, Damonte 1, Conterno 1, Lorenzo Bianco, Ravina, Grosso, Milakovic 1, Giovanni Bianco 1, Gounas 3 (1 rig.), Piombo 1, Poggi, Missiroli. All. Angelini.

CC Napoli: Rossa, Buonocore, Maccioni 1, Baviera, Giorgetti 1, Borrelli, Dolce 2, Campopiano 1, Matteo Gitto, Velotto 2, Baraldi, Di Martire, Vassallo. All. Zizza.

Arbitri: Castagnola e D’Antoni.

Note: parziali 1-1, 3-3, 1-1, 3-2. Usciti per limite di falli Buonocore (N) a 0’37, Lorenzo Bianco (S) a 2’32 e Giorgetti (N) a 5’03 del quarto tempo, che poi viene anche espulso per proteste. Espulso Travaglini (dirigente CC Napoli) a 3’16 del quarto tempo e Zizza (coach CC Napoli) alla sirena del quarto tempo. Superiorità numeriche: RN Savona 4/11 + un rigore, CC Napoli 7/14. Spettatori 200 circa.

Sintesi. La RN Savona batte il CC Napoli per 8-7 (1-1, 3-3, 1-1, 3-2) nella finale per il terzo tempo della final four della coppa Italia, in svolgimento a Brescia. Determinante il gol di Damonte a 2’42 dalla sirena. La Canottieri, avanti solo sul 5-4 a inizio terzo tempo, non segna mai a uomini pari; mentre il Savona riesce a risolvere anche con le conclusioni personali di Milakovic per l’1-0, Piombo per il 2-1 e Gounas per il 5-5. Il miglior marcatore dell’incontro è stato proprio l’attaccante greco, autore di una tripletta.

CALOTTINA D’ONORE A PIERO BORELLI. La Federazione Italiana Nuoto ha tributato a Piero Borelli la “calottina d’onore” perché in oltre 40 anni dedicati alla pallanuoto ha interpretato il ruolo di dirigente con competenza, passione e sacrificio, diventando riferimento ed esempio per l’intero movimento.

RICORDATO BRUNO PISANO. Prima delle partite è stato osservato un minuto di raccoglimento in memoria di Bruno Pisano, dirigente e presidente storico della Rari Nantes Savona, che dal maggio scorso ricopriva la carica di presidente onorario del club, scomparso venerdì all’età di 89 anni. I funerali si svolgeranno lunedì 13 marzo alle 10.00 nella Chiesa di S. Nicolò ad Albisola Superiore.

ALBO D’ORO. 1970 CC Napoli, 1971/73 non disputata, 1974 Pro Recco, 1975 non disputata, 1976 RN Florentia, 1977/84 non disputata, 1985-1986 Pescara, 1987 CN Posillipo, 1988 RN Arenzano, 1989 Pescara, 1990-1991 RN Savona, 1992 Pescara, 1993 RN Savona, 1994/97 non disputata, 1998 Pescara, 1999/2004 non disputata, 2005 Bissolati Cremona, dal 2006 al 2011 Pro Recco, 2012 AN Brescia, 2013-2014-2015-2016-2017 Pro Recco.

ULTIME CINQUE FINALI

2017 AN Brescia-Pro Recco 11-12 dtr (6-6 regolamentari) a Brescia

2016 Pro Recco-AN Brescia 5-4 a Busto Arsizio

2015 Pro Recco-AN Brescia 8-5 a Sori

2014 Pro Recco-AN Brescia 11-6 a Brescia

2013 Pro Recco-RN Savona 13-9 a Savona