Pallanuoto, Recco vince ancora e rimane saldo in testa

GENOVA 19 MAR. Dopo la pausa per le Nazionali, si torna in acqua per la diciannovesima maschile e tredicesima femminile dei campionati di serie A1. Dirette streaming su Waterpolo Channel per Pescara Pallanuoto-Rapallo Pallanuoto e Posillipo-Bogliasco Bene. Nello spareggio per il terzo posto, si conferma la Bpm Sport Management che batte in casa 12-7 la Canottieri Napoli. Quaterna di Stefano Luongo per i veneti di “stanza” a Busto Arsizio, che soffrono il primo parziale (sotto 3-2), ma poi conducono per tre quarti gara e chiudono in crescendo. Non basta il tris dell’azzurro Velotto per i giallorossi che sbagliano con l’uomo in più (19% di realizzazione) e un rigore con capitan Giorgetti. Saliscendi tra Trieste e Ortigia che pareggiano 8-8 un match senza troppe velleità di classifica. Da recriminare ne hanno di più i giuliani in vantaggio 7-5 in chiusura di terzo quarto. Bene la reazione dei siciliani affidata alle mani esperte di Giacoppo, che con una tripletta personale aveva consentito ai gialloverdi di condurre a metà quarto parziale.

La rete del triestino Petronio con l’uomo in più impatta e chiude il match. Il gol col mancino di Jerkovic ha illuso subito una Vis Nova che perde 11-6 a Torino contro la Iren Reale Mutua 81. Gli otto punti di distacco tra le due squadre non si sentono e va riconosciuto ai tredici di Aversa di aver vinto con merito ed esser stati sempre davanti chiudendo con 7 giocatori a referto e la tripletta di Novara. Bene i campioni d’Italia della pro Recco che battono la Lazio al Foro Italico per 18-6, mentre fatica l’AN Brescia che vince 14-11 alle piscina Albaro soffrendo una mai doma Genova Quinto Ass. B&B.Il Bogliasco, invece, espugna la Scandone 14-13 contro il CN Posillipo, ribaltando il risultato dal 10-8 dai padroni di casa nel terzo tempo. Protagonista Gandini per i liguri con quattro retti e Vlachopoulos per i rossoverdi, che mancano lo scalvalco ai cugini della Canottieri, autore di 6 reti.

Nel posticipo serale alla piscina “Scandone” di Napoli la Carpisa Yamamay Acquachiara supera in rimonta 9-8 la Rari Nantes Savona; liguri avanti 8-7 a fine terzo tempo, poi i gol di Steardo e Krapic in superiorità numerica nei primi tre minuti e mezzo dell’ultimo tempo decidono la partita.

BPM PN SPORT MANAGEMENT-CC NAPOLI 12-7

PALLANUOTO TRIESTE-C.C. ORTIGIA 8-8

REALE MUTUA TORINO 81 IREN-ROMA VIS NOVA PN 11-6

CN POSILLIPO-BOGLIASCO BENE 13-14

GENOVA QUINTO B&B ASS.-AN BRESCIA11-14

SS LAZIO NUOTO-PRO RECCO N e PN 6-18

CARPISA YAMAMAY ACQUACHIARA RN SAVONA 9-8

Nel campionato di A1 femminile si è disputata la tredicesima giornata, quarta del girone di ritorno. In tresferta vince soltanto il Rapallo Pallanuoto che passa 8-5 a Pescara con le triplette di Gragnolati e Avegno e la doppietta di Repetto; decisivi il terzo e quarto tempo, dopo il 4-4 di metà gara.

Larghe vittorie del Plebiscito Padova 12-3 con il Nuoto Club Milano (4 gol di Marina Savoli) e della Waterpolo Messina 13-5 con la Rari Nantes Bologna (6 gol di Chiappini); successo interno anche per Bogliasco Bene, 10-8 al Cosenza, che blinda il quarto posto in classifica. A Roma non si è disputata la partita tra SIS Roma e L’Ekipe Orizzonte a causa della chiusura dell’aeroporto di Catania che ha impedito alla squadra siciliana di partire.

BOGLIASCO BENE COSENZA PALLANUOTO 10-8

PLEBISCITO PD-NC MILANO 12-3

PESCARA NUOTO E PALLANUOTO-RAPALLO PALLANUOTO 5-8

WATERPOLO MESSINA-RN BOLOGNA 13-5

Non disputata SIS ROMA-L’EKIPE ORIZZONTE (chiusura areoporto Catania)