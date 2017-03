Pallanuoto, Recco stasera in Champions a Barcellona

GENOVA 1 MAR. Missione catalana per la Pro Recco che questa sera, alle 19.15, affronterà il Barceloneta nel settimo turno di Champions League. Gara scorbutica: gli spagnoli sono imbattuti in casa in questa edizione di coppa e all’andata, ad Albaro, sono rimasti in partita fino alla fine, dimostrando di possedere ottime individualità e buone trame di gioco. Alla Pro Recco basterà ritornare in Liguria con un punto per accedere matematicamente alla Final Six di Budapest con tre partite di anticipo.

“Quella di stasera è la trasferta più difficile insieme a quella che abbiamo disputato e vinto a Dubrovnik – afferma mister Vujasinovic -. Il Barceloneta è una squadra che gioca molto bene e ogni anno sa sorprendere anche se cambia diversi elementi. Mi auguro di vedere una bella prova da parte della mia formazione: nell’ultimo periodo abbiamo caricato parecchio e la fatica si è fatta sentire, ma con il passare dei giorni ritroveremo la brillantezza”.