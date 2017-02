Pallanuoto, Recco fa 66 in A1 M

GENOVA 26 FEB. Diciassettesima giornata, quarta di ritorno, per la serie A1 maschile. Sessantaseiesima vittoria consecutiva per la Pro Recco che supera 19-6 la Roma Vis Nova, mandando a segno dieci giocatori di movimento. Rimane seconda, a cinque punti dalla vetta, l’AN Brescia che passa 11-2, con tripletta di Guerrato: lombardi che mantengono la porta inviolata per ventitre minuti; il primo gol dei giuliani arriva con Obradovic a 7’32” del terzo periodo. Terza, con otto punti di ritardo, la Bpm Sport Management che ferma sul 18-8 la Genova Quinto B&b Assicurazioni: tra i veneti quaterna di Petkovic che sale in vetta alla classifica marcatori con 49 centri. Quarta la Canottieri Napoli che nel derby – trasmesso in diretta su Waterpolo Channel – si impone 11-5 sulla Carpisa Yamamay Acquachiara: tra i giallorossi, a segno con otto giocatori di movimento, tre reti di Giorgetti.

Consolida il quinto posto il Circolo Nautico Posillipo che batte a fatica l’Ortigia: siciliani che conducono 6-5 e 7-6 nel terzo tempo; partenopei sul 9-7 con Mattiello, Klikovac e Cuccovillo. Biancoverdi sul 9-9 con Ivovic e Di Luciano ma è il rigore del greco Vlachopoulos a regalare i tre punti ai rossoverdi.

Sempre piu interessante la lotta per evitare i play out. Finisce in parità 7-7 tra Reale Mutua Torino ’81 Iren e Bogliasco Bene: i rimpianti sono tutti dei piemontesi che conducono 5-3 a metà gara e 7-5 a inizio ultimo quarto; Gandini e Gambacorta firmano la rimonta dei liguri.

Seconda vittoria consecutiva per la Lazio Nuoto che, a sorpresa, supera 9-8 la Rari Nantes Savona: biancorossi avanti 5-1 in apertura di terza frazione; poi il 5-5 dei biancocelesti con i gol in sequenza di Tulli, Vitale, Giorgi e Maddaluno; lo strappo decisivo della squadra di Tafuro a metà del quarto periodo con la tripletta di Cannella per il 9-7. Lazio che sale a undici punti, portandosi a +4 dal Quinto ultima, a – 2 da Torino e a -3 da Bogliasco Bene e CC Ortigia.

Undicesimo turno, secondo di ritorno, per la serie A1 femminile. Posticipata a mercoledì 1 marzo Bogliasco Bene-Plebiscito Padova, per l’impegno delle campionesse d’Italia nei quarti d’andata di Euro League contro l’Olimpiacos Pireo. Sale provvisoriamente al vertice la Waterpolo Messina che supera 12-10 la Rapallo Pallanuoto: liguri avanti 4-2 alla fine del primo tempo; perfetto equilibrio 8-8 alla fine della terza frazione; poi crescono le giallorosse nell’ultimo quarto, trascinate da Chiappini e Ursula Gitto che firmano una quaterna a testa. L’Ekipe Orizzonte domina 17-8 la Rari Nantes Bologna, mandando a segno otto giocatrici di movimento. Sale al sesto posto il Nuoto Club Milano che – in diretta su Waterpolo Channel – batte 10-4 la Pescara N e PN, con cinquina della russa Pustynnikova. La Sis Roma, ancora a caccia del primo successo nel 2017, pareggia contro Cosenza: giallorossi che conducono 11-9 alla fine del terzo periodo; poi il ritorno delle calabresi nel quarto parziale con la doppietta di Roberta Motta e De Cuia per il 12-11. Ultimo minuto palpitante con la Sis che torna avanti 13-12 con Marani e Picozzi ma il rigore di De Cuia a fil di sirena (fischiato dagli arbitri per comportamento anti sportivo di Domitilla Picozzi) fissa il 13-13 conclusivo.

Campionato A1 maschile di pallanuoto

17^ giornata – sabato 25 febbraio

Lazio Nuoto-RN Savona 9-8

Bpm Sport Management-Genova Quinto B&B Ass 18-8

CN Posillipo-CC Ortigia 10-9

Pallanuoto Trieste-AN Brescia 2-11

Pro Recco N e PN-Roma Vis Nova 19-6

Reale Mutua Torino 81 Iren-Bogliasco Bene 7-7

Napoli, ore 20.30 – diretta Waterpolo Channel

Carpisa Yamamay Acquachiara-CC Napoli

Campionato A1 femminile di pallanuoto

11^ giornata – sabato 25 febbraio

L’Ekipe Orizzonte-RN Bologna 17-8

Pescara N e PN-NC Milano 4-10

Waterpolo Messina-Rapallo Pallanuoto 12-10

SIS Roma-Cosenza Pallanuoto 13-13

mercoledì 1 marzo

Bogliasco, ore 19.15

Bogliasco Bene-Plebiscito Padova

