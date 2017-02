GENOVA 15 FEB. Equilibrio per due tempi, poi la Pro Recco dilaga e conquista la vittoria con il marchio indelebile dei suoi tre mancini: finisce 14-6 la seconda amichevole contro il Settebello disputata questa sera alle Piscine di Albaro, gremita per ammirare e applaudire il meglio della pallanuoto italiana e non solo.

Con Volarevic tra i pali, la squadra di Vujasinovic imprime subito il suo ritmo: il mancino di Filipovic supera il numero uno azzurro sul palo corto dopo appena trenta secondi. Il pareggio è opera di Ravina in controfuga. A tre dal termine, però, è ancora la classe serba a salire in cattedra con Pijetlovic, magistralmente imbeccato da Ivovic, che sigla il 2-1 con cui si chiude il primo parziale.

I secondi otto minuti si aprono con un altro gol biancoceleste: lo mette a segno Di Somma da posizione 5 con un Del Lungo non impeccabile sul proprio palo. Fondelli, questa sera con la calottina blu del Settebello, non si fa intenerire dai propri compagni di squadra e nell’arco di due minuti rimette in parità la gara con due reti in superiorità. Ribaltone Italia che si completa grazie a Velotto, abile a beffare Volarevic. Albaro salta in piedi per la conclusione dalla distanza di Molina che sbatte sull’incrocio dei pali e si insacca per il 4-4 di metà gara.

Cambio campo e super Mandic con alzo e tiro a spaccare la rete. Filipovic è in versione Rio e traccia un diagonale imprendibile per Del Lungo che vale il +2 Pro Recco. Botta e risposta tra Fondelli (tiro deviato che spiazza Volarevic) ed Echenique lanciato in controfuga. Al minuto 22 il “Chalo” mette a segno la prima rete in superiorità. Il mancino numero 8 è in serata e allunga ancora la distanza con un alzo e tiro che sbatte sul palo e su Del Lungo prima di entrare in porta. Pro Recco brillante, Settebello che cala: e così ecco arrivare la rete di Pijetlovic, a uomo in più, per il 10-5 che spiana la strada della vittoria ai biancocelesti.

Gara che inevitabilmente diventa un allenamento nell’ultimo quarto. La Pro Recco va addirittura sul +7 con Molina e Mandic (palombella per lui) a superare De Michelis. Nell’elenco dei marcatori c’è spazio anche per capitan Figlioli con il solito bolide (uomo in più). Poi ancora Pro Recco: Pijetlovic (superiorità) fa tredici, Filipovic su rigore mette a segno la sua tripletta che chiude i giochi e la festa.

“Queste partite sono molto importanti e servono soprattutto per i nostri stranieri di coppa che giocano meno e per i giovani della Nazionale che possono confrontarsi con i nostri campioni -ammette mister Vujasinovic – Oggi siamo scappati nel terzo tempo, ma è stata partita vera fino alla fine ed è quello che ci vuole”.