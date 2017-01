Pallanuoto, Recco di nuovo in vasca in Champions

GENOVA 17 GEN. Tornano le coppe europee mercoledì 18 gennaio. Si disputa il quarto turno preliminare della Champions League. Obiettivo della Pro Recco, inserita nel gruppo B, è proseguire il percorso netto per ipotecare la qualificazione alla Final Six. I campioni d’Italia ospitano alla piscina di Albaro gli spagnoli della Barceloneta: fischio d’inizio alle 20.30 con diretta tv su Sportitalia (canale 60 del digitale terreste).

Difficile l’impegno dell’AN Brescia che fa visita ai magiari dell’OSC Budapest. I ragazzi di Bovo proveranno a smuovere la classifica fin qui avara: un solo successo (AN Brescia-Spandau 9-6) e due sconfitte (Olimpiacos-AN Brescia 8-4 e AN Brescia-Szolnoki 9-10).

Regolamento. Le prime tre classificate di ogni raggruppamento si qualificano alla Final Six, in programma a Budapest dal 25 al 27 maggio.

In Euro Cup la Bpm Sport Management riceve alla “Manara” i rumeni della DIGI Oradea per la semifinale d’andata (ritorno il 18 febbraio). I mastini devono provare a vincere con un maggior numero di gol di scarto per evitare rischi tra un mese.

Champions League

Girone A

4^ giornata – 18 gennaio

Ore 18.00 Szolnoki (Hun)-Olympic Nice (Fra)

Ore 19.30 OSC Budapest (Hun)-AN Brescia (Ita)

Ore 19.30 Spandau Berlin (Ger)-Olimpiacos (Gre)

Girone B

Ore 18.30 VK Partizan (Srb)-Jug Dubrovnik (Cro)

Ore 20.30 ZF Eger (Hun)-Hannover (Ger)

Ore 20.30 Pro Recco (Ita)-Barceloneta (Spa)

Euro Cup

Semifinale di andata – 18 gennaio

Ore 18.00 Jadran Carine (Mne)-FTC Budapest (Hun)

Ore 19.00 Bpm Spor