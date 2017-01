Pallanuoto, programma e arbitri del week end

GENOVA 19 GEN. Primo week-end di pallanuoto al gran completo. Sabato 21 e domenica 22 gennaio si gioca in tutte le categorie. Sabato c’è la dodicesima giornata della A1 maschile, penultima del girone di andata, torna la serie A1 femminile, dopo due mesi di sosta, con il settimo turno e inizia il campionato di serie B maschile; domenica scatta la serie A2 femminile. Sono in programma 54 partite, per le quali sono stati designati 74 arbitri, 7 delegati e 23 commissari.

Serie A1 M – 12^ giornata

sabato 21 gennaio

15.00 Bogliasco – piscina comunale

Bogliasco Bene-CC Napoli

Arbitri Navarra e Riccitelli

Delegato Tedeschi

15.00 Siracusa – Cittadella dello sport

CC Ortigia-RN Savona

Arbitri Collantoni e Ercoli

Delegato Marchisiello

16.00 Napoli – Piscina Scandone

CN Posillipo-Pallanuoto Trieste

Arbitri Castagnola e Savarese

Delegato De Chiara

18.00 Napoli – Piscina Scandone

Carpisa Yamamay Acquachiara-Roma Vis Nova

Arbitri Piano e Rovida

Delegato Barone

18.00 Torino – Piscina Monumentale

Reale Mutua Torino 81 Iren-Genova Quinto B&B Ass

Arbitri Ceccarelli e Lo Dico

Delegato De Meo

18.00 Roma – Foro Italico

Lazio Nuoto-BPM Sport Management

Arbitri Carmignani e Taccini

Delegato Tenenti

20.30 Genova – Stadio del Nuoto

Pro Recco-AN Brescia

Arbitri Colombo e F. Gomez

Delegato Salino

Serie A1 F – 7^ giornata

sabato 21 gennaio

13.00 Bogliasco – Piscina comunale

Bogliasco Bene-Waterpolo Messina

Arbitri Calabrò e Fusco

14.00 Cosenza – Piscina comunale

Cosenza Pallanuoto-RN Bologna

Arbitri Scappini e Severo

15.00 Padova – Piscina comunale

Plebiscito Padova-L’Ekipe Orizzonte

Arbitri D. Bianco e Petronilli

15.00 Milano – Centro Sportivo Saini

NC Milano-Rapallo Pallanuoto

Arbitri Centineo e Paoletti

15.00 Pescara – Piscina Le Naiadi

Pesacara Pallanuoto-SIS Roma

Arbitri Alfi e Rotondano

Serie A2 M Girone Nord – 6^ giornata

sabato 21 gennaio

15.00 Genova – Piscina Lago Figoi

Crocera Stadium-Chiavari

Arbitri Cataldi e Iacovelli

15.00 Quartu S. Elena – Centro Nuoto

Promogest-President Bologna

Arbitri L. Bianco e Pagani Lambri

16.00 Ancona – Piscina Passetto

Vela Ancona-Spazio RN Camogli

Arbitri Bocchia e Braghini

16.30 Firenze – Piscina Nannini

RN Florentia-Plebiscito Padova

Arbitri Brasiliano e Sponza

17.00 Imperia – Piscina comunale

RN Imperia 57-Brescia Waterpolo

Arbitri D’Alessio e Marongiu

17.00 Sori – Piscina comunale

RN Sori-Lavagna 90 Di Meglio

Arbitri Magnesia e Pascucci

Serie A2 M Girone Sud – 6^ giornata

sabato 21 gennaio

13.45 Siracusa – Cittadella dello Sport

CC 7Scogli-TGroup Arechi

Arbitri Cirillo e Roberti Vittory

15.00 Anzio – Piscina comunale

Latina Pallanuoto-Roma Nuoto

Arbitri Chimenti e D’Antoni

15.00 Roma – Foro Italico

Roma 2007 Arvalia-Nuoto Catania

Arbitri De Girolamo e Ruscica

15.00 Bari – Piscina comunale

Waterpolo Bari-Pol Muri Antichi

Arbitri Barletta e Savino

15.30 Palermo – Piscina Olimpica

Telimar-NC Civitavecchia

Arbitri Ferrari e Zedda

17.00 Salerno – Piscina Vitale

Campolongo Hospital Salerno-RN Frosinone

Arbitri Bensaia e Camoglio

Serie A2 F Girone Nord – 1^ giornata

domenica 22 gennaio

13.00 Quartu S. Elena – Centro Nuoto

Promogest-Marina Militare La Spezia

Arbitro Zedda

15.00 Trieste – Polo Natatorio Bianchi

Pallanuoto Trieste-Como Nuoto

Arbitro Minelli

15.00 Firenze – Piscina Nannini

RN Florentia-Varese Olona

Arbitro Valdettaro

15.00 Genova – Piscina Sciorba

US Locatelli-RN Imperia 57

Arbitro Savino

16.30 San Michele Extra – Piscina Monte Bianco

CSS Verona-Firenze Pallanuoto

Arbitro Doro

Serie A2 F Girone Sud – 1^ giornata

domenica 22 gennaio