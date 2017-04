Pallanuoto, Pro Recco-Pallanuoto Trieste 15-8

GENOVA. 2 APR. Nella ventiduesima giornata di campionato la Pro Recco non incarta pesci d’aprile, ma offre la solita convincente prestazione: alla “Giuva Baldini” di Camogli, i biancocelesti superano la Pallanuoto Trieste per 15-8.

Tre punti che mantengono i ragazzi di Vujasinovic in testa al torneo, con il matematico accesso alle semifinali scudetto di Torino ormai ad un passo. Seppur priva di Mandic, miglior marcatore della squadra con le sue 36 reti, la capolista non ha difficoltà nel trovare la via del gol: mattatore di giornata Echenique con tre reti.

I parziali (2-0, 5-1, 4-2, 4-5) certificano il dominio assoluto di Figlioli e compagni, bravi ad andare sul + 6 al cambio campo e a mantenere il divario fino all’ultima sirena.

Da segnalare nel secondo tempo una bellissima rete di Aicardi, in rovesciata, che ha strappato gli applausi del pubblico.

Una gara utile per avvicinarsi nel migliore dei modi al big match di Champions League in programma mercoledì alle 20.30: alle Piscine di Albaro arriverà lo Jug Dubrovnik campione d’Europa in carica.

Tabellino: www.federnuoto.it/discipline/pallanuoto/campionato-a1-maschile.html?view=tabellino&CodGara=5215