Pallanuoto, Mondiali: sorteggiati i gironi per l’Italia

GENOVA 25 FEB. Effettuati a Budapest i sorteggi dei gironi dei campionati mondiali di pallanuoto, in programma alla Alfred Hajos, nell’isola Margherita. Presenti il presidente della Federnuoto Paolo Barelli, nonché presidente della Ligue Europeenne de Natation e segretario della Federation Internationale de Natation, e il cittì del Settebello Sandro Campagna. Le operazioni sono state dirette da Gianni Lonzi, responsabile della commissione tecnica della FINA.

La nazionale maschile è nel girone B ed affronterà in sequenza Francia, Ungheria ed Australia. La nazionale femminile è nel girone A ed affronterà in sequenza Canada, Brasile e Cina.

13^ edizione torneo femminile (16-28 luglio)

Girone A: Italia, Brasile, Canada, Cina

sequenza: Italia-Canada, Italia-Brasile, Italia-Cina

Girone B: Nuova Zelanda, Sud Africa, Spagna, Stati Uniti

Girone C: Giappone, Olanda, Ungheria, Francia

Girone D: Australia, Russia, Kazakistan, Grecia

Podi ultimo quadriennio

Olimpiadi di Rio de Janeiro 2016: Stati Uniti, Italia, Russia

Europei a Belgrado 2016: Ungheria, Olanda, Italia

Mondiali di Kazan 2015: Stati Uniti, Olanda, Italia

Europei di Budapest 2014: Spagna, Olanda, Ungheria, Italia quarta

Mondiali di Barcellona 2013: Spagna, Australia, Ungheria, Italia eliminata agli ottavi di finale

Regolamento: prime direttamente ai quarti di finale; seconde e terze si incrociano negli ottavi di finale (A-B; C-D)

Le dichiarazioni del cittì Fabio Conti. “Il girone è abbordabile anche se siamo sempre all’inizio del quadriennio, pertanto sono ancora pienamente da scoprire i livelli delle squadre, così come il nostro. Dovremo affrontare la fase a gironi con la massima attenzione per puntare al primo posto ed entrare subito nel vivo del torneo; semmai non ci riuscissimo l’ottavo di finale non dovrebbe destare particolari preoccupazioni; l’incrocio del quarto di finale, presumibilmente contro Ungheria o Olanda, sarà invece decisivo. Del resto i quarti di finale sono sempre confronti di alto livello. In questo momento più che sulle avversarie, le mie attenzioni sono concentrate sul lavoro stagionale da compiere per arrivare ai mondiali con la migliore squadra e nella migliore condizione possibile”.

17^ edizione torneo maschile (17-29 luglio)

Girone A: Brasile, Montenegro, Kazakistan, Canada

Girone B: Francia, Australia, Italia, Ungheria

sequenza: Francia-Italia, Ungheria-Italia, Australia-Italia

Girone C: Spagna, Serbia, Grecia, Sud Africa

Girone D: Stati Uniti, Giappone, Croazia, Russia

Podi ultimo quadriennio

Olimpiadi di Rio de Janeiro 2016: Serbia, Croazia, Italia

Europei a Belgrado 2016: Serbia, Montenegro, Ungheria, Italia sesta

Mondiali di Kazan 2015: Serbia, Croazia, Grecia, Italia quarta

Europei di Budapest 2014: Serbia, Ungheria, Italia

Mondiali di Barcellona 2013: Ungheria, Montenegro, Croazia, Italia quarta

Regolamento: prime direttamente ai quarti di finale; seconde e terze si incrociano negli ottavi di finale (A-B; C-D)

Le dichiarazioni del cittì Sandro Campagna. “Si inizierà subito forte. La prima partita con la Francia non è da sottovalutare perché tra le squadre in quarta fascia è la selezione più forte. Dovremo affrontare il confronto con la massima concentrazione perché sarà una partita di vitale importanza per assicurarsi la qualificazione. Poi affronteremo l’Ungheria. Giocare contro la squadra di casa e 9/10.000 spettatori non sarà semplice soprattutto per i più giovani. Sarà quindi un test importantissimo per valutare la qualità mentale della nostra giovane squadra. Il terzo impegno ci opporrà all’Australia, che definirà gli incroci e ci avvicinerà alla seconda settimana che sarà quella decisiva. Speriamo di arrivare primi per guadagnare direttamente i quarti di finale. Dovessimo arrivare secondi o terzi incroceremo il girone A e ci faremo trovare pronti qualsiasi sarà l’avversario”.