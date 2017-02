GENOVA 16 FEB. Prenderà il via domenica 19 febbraio il campionato di serie B femminile 2017. Rapallo Nuoto nuovamente ai blocchi di partenza dopo l’esperienza comunque positiva dello scorso anno, non tanto ai fini della classifica, quanto piuttosto per far crescere le giovani e giovanissime del vivaio.

Sulla panchina gialloblu siederà Emanuela Schiaffino, coadiuvata dalla dirigente Anett “Netti” Gyore, che anche tecnico del settore giovanile della Rapallo Pallanuoto.

«L’età media è sempre molto giovane, ma a differenza dell’anno scorso la squadra è più esperta e conta alcuni innesti – commenta Emanuela Schiaffino – Diciamo che quello dell’anno scorso era un po’ un “esperimento” , che però si è rivelato utile per un progetto in divenire. Le ragazze sono cresciute, alcune di loro anche fisicamente, cosa non da poco perché la prestanza fisica è importante in un campionato in cui ci si trova di fronte a giocatrici più grandi ed esperte. La voglia di iniziare e di vedere dove possiamo arrivare è sicuramente tanta. Obiettivo? Possiamo puntare ai playoff».

Ed ecco le componenti della rosa del Rapallo Nuoto:

Alessia Gaetti (2001)

Alessia De Carli (2003)

Alessia Antonini (1999)

Ilaria Cortili (2001)

Michela simeone (2001)

Sofia Campo (2001)

Federica Tignonsini (1999)

Gaia de Salsi (2001)

Elisa Merello (2002)

Francesca Cò (2002)

Giulia Fiore (1999)

Benedetta Cabona (2003)

Elisa Bianco (2003)

Virginia Curaci (2001)

Primo impegno per le gialloblu, la trasferta di domenica prossima contro la Rari Nantes Florentia alla Nannini di Firenze; fischio d’inizio ore 13.30.