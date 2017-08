Pallanuoto, il portiere Massaro torna alla Pro Recco

GENOVA 16 AGO. È pronto a difendere i pali della Pro Recco dopo due anni in prestito, prima a Sori in A1 e poi a Chiavari in A2: Francesco Massaro, classe 1998, completerà la batteria dei portieri biancocelesti per la stagione 2017/2018.

Prenderà il posto di Massimo Dufour – lasciato libero dal club – al fianco di Stefano Tempesti e Goran Volarevic, due mostri sacri a cui rubare i segreti del mestiere per affermarsi ai massimi livelli. Diciannove anni da compiere il 23 settembre, per il rapallese si tratta di un’opportunità unica: “Sono entusiasta, non ho esitato un attimo quando il presidente Felugo mi ha prospettato la possibilità di entrare in rosa. Arrivo con grandi motivazioni: voglio continuare a crescere dopo due esperienze comunque positive a Sori e Chiavari; sono certo che anche a livello di collettivo faremo bene e ci toglieremo molte soddisfazioni”.

A dispetto della giovane età, Massaro ha già partecipato a diversi collegiali del Settebello e fatto parte dei tredici che a dicembre hanno affrontato e battuto la Russia, a Ruza, in World League. Talento che da settembre metterà al servizio anche di mister Vujasinovic.





Il suo portiere modello è un mix tra Tempesti e l’ungherese Nagy, fresco campione d’Europa con lo Szolnoki: “Tempesti per la tecnica, Nagy per la grinta e la carica che trasmette ai compagni, ma alla Pro Recco potrò allenarmi anche con Volarevic, un altro grande portiere che insieme a Stefano potrà insegnarmi tantissimo”. Pregi e difetti? “La mia qualità migliore forse è la copertura della porta viste le lunghe leve, ma sono consapevole di dover lavorare ancora su molti aspetti”.