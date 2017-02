Pallanuoto, i tabelloni delle final four di Coppa Italia

GENOVA 22 FEB. Il 12 marzo a Brescia si assegna la ventiseiesima Coppa Italia maschile e il 1° aprile a Ostia la sesta femminile.

Ieri si è conclusa anche la seconda fase del torneo nazionale per club femminile (le qualificazioni maschili erano terminate il 1° febbraio) ed oggi la Federazione Italiana Nuoto comunica ufficialmente che la Final Six, in programma dal 30 marzo all’1 aprile, si disputerà al Centro Federale – Polo Natatorio di Ostia. La Final Four maschile, invece, si disputerà a Brescia, al Centro Natatorio Mompiano il 11 e l’12 marzo (non 10 e 11 come precedentemente comunicato). In entrambe le manifestazioni Rai Sport trasmetterà le semifinali e la finale.

COPPA ITALIA M – FINAL FOUR

Centro Natatorio Mompiano, Brescia

11 marzo

Semifinale 1 AN Brescia-CC Napoli

Semifinale 2 Pro Recco-RN Savona

12 marzo

Finale 3° e 4° posto

Finale 1° e 2° posto

Albo d’oro

1970 CC Napoli

1971/73 non disputata

1974 Pro Recco

1975 non disputata

1976 RN Florentia

1977/84 non disputata

1985-1986 Pescara

1987 CN Posillipo

1988 RN Arenzano

1989 Pescara

1990-1991 RN Savona

1992 Pescara

1993 RN Savona

1994/97 non disputata

1998 Pescara

1999/2004 non disputata

2005 Bissolati Cremona

2006/2011 Pro Recco

2012 AN Brescia

2013/2016 Pro Recco

COPPA ITALIA F – FINAL SIX

Centro Federale Ostia

30 marzo

Quarto di finale 1 Rapallo Pallanuoto-Cosenza Pallanuoto

Quarto di finale 2 Bogliasco Bene-L’Ekipe Orizzonte

31 marzo

Semifinale 1 Plebiscito Padova-Vincente QF2

Semifinale 2 Waterpolo Messina-Vincente QF1

Finale 5 e 6 posto

1 aprile

Finale 3° e 4° posto

Finale 1° e 2° posto

Albo d’oro

2012 Orizzonte Catania

2013 Orizzonte Catania

2014 Rapallo Pallanuoto

2015 Plebiscito Padova

2016 Bogliasco Bene