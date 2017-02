Pallanuoto, i risultati delle liguri nel girone Nord nel week end

GENOVA 13 FEB. Concluse le partite della nona giornata del campionato di serie A2 maschile, girone nord di pallanuoto.

Programma e risultati

CROCERA STADIUM-VELA NUOTO ANCONA 5-5

Crocera ancona 2

CROCERA STADIUM: Foroni Lo Faro, Pedrini, Giordano, Maiocchi, Congiu 3, Marenco, Siri, Tortora, L. Fulcheris 1, Dellepiane, Bavassano, Davite, A. Fulcheris 1. All. Damonte.

VELA NUOTO ANCONA: Santini, Castriota, Spadoni, Pantaloni 1, Baldinelli, Delle Monache 1, Perciballe, Messina 1, Pugnaloni, Bartolucci 1, Sabatini, Pieroni 1, Cardoni. All. Pace.

Arbitri: Calabro e Magnesia.

Note: parziali 2-0, 0-1, 1-3, 2-1. Nessun giocatore è uscito per limite di falli. Superiorità numeriche: Crocera Stadium 1/13; Vela Nuoto Ancona 2/10. Spettatori 100 circa

Partita decisa dalla rete di Messina che a 4 minuti dalla sirena segna il gol del pareggio della Vela Ancona. Apre le marcature la Crocera Stadium che chiude il primo parziale avanti 2-0, con le reti di Congiu e Luca Fulcheris. Nei successivi 15 minuti gli ospiti mettono a segno un break di 4-0 (Piedroni, DelleMonache, Bartolucci e Pantaloni) ribaltando il risultato a proprio vantaggio. Sul finire del terzo tempo, a 32 secondi dall’ultimo intervallo, Andrea Fulcheris accorcia per i padroni di casa (3-4); Congiu con una doppietta segna il controsorpasso della Crocera ma Messina segna il pari dopo appena un minuto. Un punto a testa e posizione di classifica invariata.

RN IMPERIA 57-PROMOGEST 8-8

imperia promogest

RN IMPERIA 57: Conti, Mensi, Ramone, Rocchi, Grossi, Tabbiani 4, Durante, Corio, Novara, Soma’ 3, Rocchi, Cesini 1, Merano. All. Pisano.

PROMOGEST: Cavo, Coluccia, Licata, Mugnaini 2, Cannas, Contini, Pagliara, Vuleta 1, Deidda, Cambiaso 1, Calli, Russo 2, Postiglione 2. All. Pettinau.

Arbitri: Scappini e Schiavo.

Note: parziali 0-3, 4-1, 3-1, 1-3. Usciti per limite di falli Mugnaini (P) e Calli (P) nel quarto tempo. Espulso Corio (I) per proteste nel terzo tempo. Superiorità numeriche: Rn Imperia 57 6/15; Promogest 1/5. Spettatori 220 circa.

Tabbiani, con una rete a due minuti dalla fine, segna il pareggio per la Rari Nantes Imperia. La Promogest chiude il primo parziale in vantaggio di tre gol. Negli otto minuti successivi l’Imperia, con Tabbiani, Cesini e Somà, raggiunge il pareggio, poi Promogest avanti con Postiglione (3-4). Tra la fine del secondo tempo e l’inizio del terzo periodo i padroni di casa piazzano loro il break di 3-0 portandosi fino al 6-4; le reti di Russo per la Promogest e Somà per l’Imperia chiudono il terzo parziale 7-5. L’ultimo quarto si apre con gli ospiti che ribaltano di nuovo il risultato (Cambiaso, Vuleta e Mugnaini) segnando sul tabellone 7-8. Tabbiani fissa il pareggio. La Rari Nantes Imperia interrompe la serie di vittorie consecutive (8) ma si conferma in testa alla classifica del girone nord.

PRESIDENT BOLOGNA-SPAZIO RN CAMOGLI 6-6

Bologna 2

PRESIDENT BOLOGNA: Mugelli, Martelli, Barboni 1, Baldinelli 4 (1 rig.), Moscardino 1, Dello Margio, Baldinelli, Belfiori, Pasotti, Pozzi, Cocchi, Cecconi, De Santis. All. Gamberini

SPAZIO RN CAMOGLI: Gardella, Beggiato 2, Iaci 3, Antonucci, Federici, Celli, Guenna, Solari, Cocchiere, Gatti 1, Molinelli, Daniele, Caliogna. All. Ginocchio

Arbitri: Baretta e Boccia

Note: parziali 1-2, 2-1, 2-2, 1-1 Superiorità numeriche: President Bologna 1/10 + un rigore, Spazio RN Camogli 3/12. Uscito per limite di falli Dello Margio (B) nel quarto tempo. Spettatori 200 circa

President Bologna e Spazio Camogli ribattono colpo su colpo. Nessuna delle due squadre riesce a prendere il sopravvento sull’altra e alla fine il pareggio accontenta tutte e due. Equilibrio fin dal primo minuto: Beggiato apre le marcature, Moscardino risponde poco dopo. Alessandro Baldinelli, autore di quattro gol, è il goleador della formazione emiliana; è lui che rimette il punteggio in parità a metà del secondo tempo (2-2) e che sale in cattedra nel terzo, trasformando un rigore e sfruttando al meglio un’azione in superiorità numerica per (5-4). Camogli pareggia con Beggiato e poi Iaci sigla il +1 ligure. A poco meno di tre minuti dal fischio della sirena, Baldinelli firma la rete che fissa il risultato di parità.

LAVAGNA 90 DIMEGLIO-CS PLEBISCITO PD 10-8

LavagnaPadova11 02 17

LAVAGNA 90 DIMEGLIO: Graffigna, Bassani, Luce, Pedroni, Oneto 1, Cimarosti 1, Magistrini 1, Giglio, Cotella, Martini 1, Governari, Parisi 2, Casazza 4. All. Risso

CS PLEBISCITO PD: Destro, Segala, Tosato 1 (1 rig.), Seymour 1, Savio 1, Barbato, Gottardo, Robusto, Zanovello 3, Dal Bosco, Rolla 1, Conte 1, Tomasella. All. Fasano

Arbitri: Barletta e Rotondano

Note: parziali 2-2, 4-0, 3-4, 1-2. Espulso Oneto (L) nel primo tempo e Cotella (L) nel quarto tempo. Superiorità numeriche Lavagna 90 Dimeglio 1/7 più un rigore, CS Plebiscito PD 4/9. Espulso per limite di falli Tomasella (P) nel quarto tempo. Spettatori 150 circa.

Il poker di Casazza permette al Lavagna 90 Dimeglio di superare il Plebiscito Padova. Il primo tempo si conclude in parità con Oneto e Magistrini che vanno a segno per i padroni di casa mentre gli avversari rispondono con Zanovello e Tosato; quest’ultimo realizza il rigore causato da Oneto, espulso per brutalità. Gli ospiti non riescono a sfruttare i quattro minuti di superiorità numerica e nel secondo tempo i ragazzi di casa prendono le distanze con la tripletta di Casazza e il di Parisi. La squadra di Padova cerca di rientrare nelle ultime due frazioni di gara: le vince entrambe ma i gol non bastano a recuperare il team ligure che allontana definitivamente gli ospiti con il quarto gol di Casazza.

BRESCIA WATERPOLO-RN SORI 6-7

BresciaSori11 02 17

BRESCIA WATERPOLO: Voltolini, Scropetta 1, Zugni 3, Tononi, Maitini 1, Vannini, Tortelli, Di Rocco 1, Gianazza, Pederzoli, Dalla Bona, Zanetti, Gianazza. All. Sussarello

RN SORI: Agostini, Elefante, Rezzano 1, Megna, Froda’, Stagno 1, Digiesi, Percoco, Penco, Cotella 2, Giacobbe, Loomis 3, Zunino. All. Cipollina

Arbitri: Rovandi e Taccini

Note: parziali 0-1, 2-2, 3-3, 1-1. Superiorità numeriche Brescia Waterpolo 2/12, RN Sori 0/6. Spettatori 100 circa.

Il gol realizzato da Loomis a meno di un minuto dal termine permette alla Rari Nantes Sori di battere il Brescia Waterpolo. Apre le marcure lo stesso Loomis e il primo tempo si chiude con gli ospiti avanti. Nella seconda frazione Zugni segna una doppietta per i lombardi mentre Cotella e Stagno vanno a referto per i liguri che mantengono il minimo vantaggio. La parità continua con gli stessi ritmi anche negli ultimi due periodi: nel terzo vanno a bersaglio sei giocatori diversi; nel quarto prima Zugni fissa il momentaneo pareggio di Brescia, poi Loomis replica e chiude i conti poco prima del fischio della sirena.

CHIAVARI NUOTO-RN FLORENTIA 4-11

CHIAVARI FLORENTIA

CHIAVARI NUOTO: Massaro, Ghio, Dainese, Prian, Oliva 1, Barrile 1, Marciano, Vaccarezza, Raineri, Botto, Croce, Giusti 2, Barattini. All. Mangiante.

RN FLORENTIA: Cicali, Generini, Cranco, Coppoli 3 (1 rig.), Turchini, Colombo, Bosazzi, Dani 1, Turchini 1, Tomasic 1, Astarita 3, Di Fulvio 2, Sammarco. All. De Magistris.

Arbitri: Ricciotti e Rotunno.

Note: parziali 1-1, 0-4, 2-3, 1-3. Espulso Barrile (C) nel terzo tempo per proteste. Nessuno è uscito per limite di falli. Superiorità numeriche: Chiavari Nuoto 0/3; RN Florentia 2/8 + un rigore. Spettatori 100 circa.

Gara tutta in discesa quella disputata dalla Florentia alla piscina comunale Mario Ravera di Chiavari: la squadra di Gianni De Magistris batte si impone 11-4. Apre le marcature Stefano Giusti per Chiavari dopo tre minuti ma è l’unico lampo dei padrini di casa. Il vantaggio dura poco: la sequenza gol di Tomasic, Astarita, Dani e Coppoli con la doppietta ribaltano il risultato che al secondo intervallo è di 5-1. In apertura terzo periodo torna in gol il Chiavari con Barrile; la Florentia risponde con un nuovo break , questa volta di 3-0, portandosi sull’8-2. Negli ultimi otto minuti la Florentia mette a segno il terzo break, un altro 3-0 che vale l’11-3. La rete di Oliva a cinque secondi dalla sirena serve a poco. La Rari Nantes Florentia rosicchia due punti alla capolista Imperia ed è seconda ad una sola lunghezza.