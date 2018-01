Tornano i campionati di serie A1. Mercoledì 10 gennaio in programma due anticipi della dodicesima giornata maschile (Pro Recco e AN Brescia saranno impegnate il 13 gennaio in Champions league) e un posticipo dell’ottava femminile. Seguono il programma completo e gli arbitri.

A1 maschile – 12^ giornata

ore 16.00, Pro Recco-PN Trieste

Arbitri: Rovida e Guarracino

Delegato: Costa





ore 19.30, SS Lazio-AN Brescia

Arbitri: Alfi e Zedda

Delegato: Tenenti

A1 femminile – 8^ giornata

ore 15.15, Plebiscito Padova-WP Messina

Arbitri: Paoletti e Ferrari