Pallanuoto femminile, dal 7 gennaio la Coppa Italia

GENOVA 27 DIC. Conclusa la UnipolSai Cup con la vittoria della Plebiscito Padova, si apre ufficialmente la Coppa Italia femminile. Alla prima fase, in programma da sabato 7 a domenica 8 gennaio, prenderanno parte le dieci società della serie A1.

Regolamento. Due gironi da tre squadre e uno da quattro con la formula del concentramento unico e incontri di sola andata. Le partite del gruppo A si disputeranno alla piscina comunale di Rapallo; quelle del B alla “Sterlino” di Bologna; e quelle del C alla piscina comunale di Cosenza. Si qualificano automaticamente alla seconda fase le prime due squadre classificate di ogni raggruppamento e le due migliori terze che sono determinante in base alla classifica avulsa tra le tre società interessate, prendendo come riferimento gli scontri diretti del girone d’andata dell’attuale campionato di serie A1.

Girone A: Bogliasco Bene, NC Milano, Rapallo Pallanuoto

Girone B: Plebiscito PD, Pescara N e PN, RN Bologna, SIS Roma

Girone C: Cosenza Pallanuoto, L’Ekipe Orizzonte, Waterpolo Messina

Calendario



Girone A

1^ giornata – 7 gennaio

20.00 Bogliasco Bene-Rapallo Pallanuoto

2^ giornata – 8 gennaio

12.45 NC Milano-Bogliasco Bene

3^ giornata – 8 gennaio

19.45 Rapallo Pallanuoto-NC Milano

Girone B

1^ giornata – 7 gennaio

17.30 Plebiscito PD-SIS Roma

19.00 RN Bologna-Pescara N e PN

2^ giornata – 8 gennaio

10.00 SIS Roma-RN Bologna

11.30 Pescara N e PN-Plebiscito PD

3^ giornata – 8 gennaio

16.00 SIS Roma-Pescara N e PN

17.30 RN Bologna-Plebiscito PD

Girone C

1^ giornata – 7 gennaio

15.00 L’Ekipe Orizzonte-Cosenza Pallanuoto

2^ giornata – 8 gennaio

11.00 Waterpolo Messina-L’Ekipe Orizzonte

3^ giornata – 8 gennaio

15.00 Cosenza Pallanuoto-Waterpolo Messina

Albo d’oro

2012 Orizzonte Catania

2013 Orizzonte Catania

2014 Rapallo Pallanuoto

2015 Plebiscito Padova

2016 Bogliasco Bene