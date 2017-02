Pallanuoto Femminile, Bogliasco in cerca del tris

GENOVA 9 FEB. Dopo aver espugnato la Piscina dei Mosaici di Roma due settimane fa e aver superato in casa il Pescara nell’ultimo turno del girone d’andata, questo sabato il Bogliasco Bene proverà a calare il tris nella trasferta di Bologna, valida per il decimo turno di campionato.

Una gara dal sapore particolare per Jessica Zimmerman, giunta in Italia un anno e mezzo fa proprio per indossare la calottina delle felsinee: “Ho già incontrato Bologna nella partita d’andata e nel girone finale di Unipolcup Sai – racconta la 21enne australiana – e devo ammettere che è sempre un po’ strano giocare contro delle vecchie amiche. Sabato però, per la prima volta, scenderò in vasca alla Sterlino davanti al vecchio pubblico con un’altra squadra. Sarà una sensazione strana ma anche divertente. In ogni caso non ho alcuna intenzione di fare regali. Al Bogliasco i tre punti servono come l’oro”.

Unico nuovo innesto in una squadra capace lo scorso anno di aggiudicarsi la Coppa Italia e di arrivare terza in campionato, Zimmerman non ha trovato difficoltà nell’inserirsi nel collettivo di Mario Sinatra, come dimostrano le 12 reti già messe a segno in campionato, che ne fanno al momento la miglior realizzatrice del Bogliasco. A coronare la sua prima stagione in biancazzurro è poi arrivato anche l’esordio in Europa: “Giocare in Eurolega – continua Jess – è stata un’esperienza incredibile. Era la mia prima volta in un torneo europeo ed ho avuto la possibilità di provare sensazioni uniche. L’unico rammarico è quello di non essere andate ancora un po’ più avanti nella competizione. Ma già essere state in Portogallo prima e a Barcellona poi rappresentano comunque esperienze indimenticabili che spero di poter replicare molto presto”.

Nata a due passi dalla multietnica Perth e passata poi per la vivace Bologna, la numero tre biancazzurra spiega l’ottimo impatto avuto fin da subito in una piccola realtà come Bogliasco: “Qui mi trovo davvero molto bene – prosegue – Il paese è fantastico e la gente è simpatica e disponibile. A Bologna mi mancava un po’ il mare e vedere i surfisti cavalcare le onde, anche se io non sono capace di stare in piedi sulla tavola, nonostante a Perth sia uno degli sport più praticati dai ragazzi. A Bogliasco ho potuto ritrovare entrambi e questo mi fa sentire più vicina a casa”.

Nonostante i quasi 15mila chilometri di distanza tra l’Italia e l’Australia, la vicinanza della famiglia è garantita da internet e dai social-media, attraverso i quali mamma Gloria ha l’opportunità di seguire in tempo reale le gesta della figlia ed incitare le ragazze del Bogliasco: “E’ vero – conferma Jessica – mia mamma mi segue molto, soprattutto grazie a Facebook. Non perde occasione per informarsi sulle nostre gare e di tifare per noi. Dopo pasqua ha promesso di venirmi a trovare, ma prima toccherà a mia sorella Lara conoscere di persona Bogliasco e le sue meraviglie”.